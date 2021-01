Amagues y bravuconadas

Sospechosa demora de la Fiscalía General

Podría tratarse de ’darle sabor al caldo’

O cae un ’pez gordo’ o encarcelan a Lozoya



LA demora de la Fiscalía General de la República (FGR) para la judicialización del expediente que involucra a EMILIO LOZOYA AUSTIN, podría estar asociada a la falta de pruebas contundentes para sentar en el banquillo de los indiciados a alrededor de 70 actores en el affaire Odebrecht y Agronitrogenados.



La dependencia bajo la responsabilidad de ALEJANDRO GERTZ MANERO, a más de cuatro meses de la extradición del ex director de Petróleos Mexicanos en el sexenio de ENRIQUE PEÑA NIETO, solo ha citado al ex senador JORGE LUIS LAVALLE.



Bien sea por ’darle sabor al caldo’ o bien por inconsistencias jurídicas, la FGR mantiene un extraño retraso en el desarrollo de la investigación y solicitud de presentaciones a quienes participaron en actos ilícitos bajo el amparo de cargos públicos y de representación popular.



LOZOYA AUSTIN involucró, además del ex senador LAVALLE, a FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y FRANCISCO DOMÍNGUEZ SERVIÉN, ex integrantes de la pasada legislatura en la Cámara Alta del Congreso de la Unión, y ahora gobernadores de Tamaulipas y Querétaro, respectivamente.



Vale la pena precisar que, hasta el momento, salvo el encarcelamiento político de ROSARIO ROBLES BERLANGA, ex secretaria de Desarrollo Social en el pasado sexenio, el gobierno de la Cuarta Transformación no ha procedido penalmente en contra de quienes supuesta o realmente saquearon el país.



Desde las conferencias mañaneras, el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR ha recalcado que el gobierno de la 4T castigará todo acto de corrupción cometido desde el salinato al peñismo, aunque todo ha quedado en amagues políticos, bravuconadas o publicidad para el programa prioritario de la Cuarta Transformación: ninguna tolerancia a la corrupción.



El problema para el gobierno lopezobradorista y la Fiscalía General de la República es que, si no hay más culpables, tendrían que enjuiciar a EMILIO LOZOYA AUSTIN e invalidar el criterio de oportunidad, condicionado a denuncias sustentadas que lleven ante la justicia a quienes cometieron delitos mayores.



Si el ex titular de PEMEX no aporta elementos suficientes para enjuiciar a las personas que involucró en su declaración ministerial, podría ser juzgado y sentenciado por los delitos por los que la FGR solicitó y obtuvo la orden de extradición.



Desde otra óptica, la estrategia de judicialización del caso que involucra a EMILIO LOZOYA estaría encaminada única y exclusivamente al campo mediático con fines meramente políticos, para lograr el fortalecimiento y continuismo de la 4T.



Por lo pronto, al huésped del Palacio Nacional le urge mantener la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados, por lo que no sería extraño que la expedición de órdenes de presentación en las semanas previas a las campañas de proselitismo.



Tan solo sentar en el banquillo de los acusados a ex presidentes de la república, ex secretarios de estado o ex legisladores, redundaría en una generosa ventaja para los candidatos del partido en el poder.



Y, a juzgar por lo que se ve, al jefe de las instituciones mexicanas no le interesa encarcelar a ningún político conservador o gobernantes del neoliberalismo. Lo que realmente la importa es obtener la mayor tajada mediática posible para apuntalar su proyecto de nación y continuidad de la Cuarta Transformación.



Proyecto, por supuesto, legítimo, natural y lógico, nada ajeno al príato y al panismo en sus respectivos momentos.



DESDE EL BALCÓN:

I.-El asesinato del empresario capitalino MARTÍN RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, presidente del Consejo Internacional de Empresarios, podría destapar pestilente cloaca en el estado de México.

Por vía de mientras, algunas indagatorias asocian el homicidio del empresario y su escolta, ocurrido en una calle de la colonia Nápoles de la ciudad de México, con malos manejos financieros durante el gobierno del hoy senador de la república, MIGUEL ÁNGEL MANCERA.



II.-Pues resulta que el proyecto político del gobernador de Chihuahua, JAVIER CORRAL JURADO, no dio el resultado que esperaba y hubo de reconocer el triunfo de MARÍA EUGENIA CAMPOS sobre GUSTAVO MADERO en la elección interna albiceleste. En consecuencia, ambos-CORRAL y MADERO-podrían quedar descalificados en el todavía lejano relevo presidencial; en cambio, avanza RICARDO ANAYA.



Y hasta la próxima.

mariodí[email protected]