Amatl Xoxoktli

Hace un tiempo una amiga preguntaba cuál era la estrategia más importante para el cuidado ambiental. Muchas personas atendieron su duda y respondían que las reforestaciones, el reciclaje, captación de agua pluvial, usar bicicleta, y más opciones.



Todas tenían razón, pero la mayoría de las veces lo vemos desde una sola perspectiva y eso crea un sesgo que hace nuestra labor en beneficio del ambiente un tanto incompleta. Pues en casos específicos no siempre es posible plantar árboles como en las grandes cuidades, donde para hacerlo hay que trasladarse y en ese caso consumir combustibles. O la captación de agua en apartamentos e incluso andar en bicicleta sin los diseños urbanos adecuados.



Ante esto considero que la manera más idónea de cuidar el ambiente es el consumo responsable de todo tipo de mercancía, (incluyendo aquí los alimentos), servicios e incluso de la tierra .



En estos últimos meses en que muchas personas estuvieron en casa se popularizó el consumo local, pero tiene dos caras esta práctica aparentemente benéfica. El lado bueno; el apoyo a la economía local y el malo, la generación de residuos se multiplicó, sobre todo por la venta de comida ofertada en Facebook que ocasionó una ola de unicel, bolsas y vasos de plástico. Aquí, aunque es consumo local no es responsable. Del mismo modo la compra de ropa donde se ha evidenciado a cierta empresa china de vender ropa de baja calidad que ocasiona que pronto se vuelan residuos y pues de eso se trata la moda, de que los productos sean desechables y continuar con el consumismo sin saber quién paga los daños, mientras en casa estamos a gusto siempre que el camión de recolección de basura pase puntual.



En este sentido hay detractores que dicen que pedir sin popote o sin bolsa es irrisorio, pero como dijo Gandhi: si quieres cambiar al mundo cambia tú primero. Somos millones, la diferencia será notoria.



En estos meses de encierro ha sido evidente que la forma en que consumimos el territorio tampoco es la adecuada, al vernos lejos de parques o calles amplias y arboladas para el disfrute humano. Y dentro del mismo predio que sí bien nos ha costado adquirirlo, no se ha tenido el cuidado de dejar un árbol, una zona de recarga de agua que además reduciría la isla de calor que incluso en invierno se siente.



A la par, el agua, que ya cotiza en Wall Strett junto al oro y el petróleo, y aunque su escasez es una de las principales problemáticas de las ciudades, la cultura de su cuidado sigue siendo una utopía; la imagen de agua regándose de las azoteas es cotidiana en muchas localidades.



El consumo de leña es un asunto grave también, sobre todo si las empresas que la usan no colaboran en campañas de reforestación, lo mismo de los fabricantes de muebles y demás productos que utilizan madera.



Aprovechando este tema quiero recordarles que eviten consumir ocote, pues esa práctica es el lastre más grande para la preservación de los bosques de la región montaña de Guerrero.



En resumen, mi respuesta a la pregunta de cuál es la mejor estrategia para el cuidado ambiental es el consumo responsable.

No basta consumir local. Sal por el bolillo con tu panera, ve en bici por tus tacos y lleva tu tupper y al lavarlo que sea sin cloro y con jabón biodegradable para poder aprovechar esa agua para las plantas.



Compra ropa duradera y productos con la menor cantidad de envolturas; por supuesto también es importante reducir nuestro tiempo en internet, tanto por el cunsumo de energía eléctrica como las emisiones de CO2 que produce nuestra navegación en los servidores de las empresas, como por los daños a la salud que abordaremos en otra ocasión.



El Objetivo de Desarrollo Sostenible 12 aborda completamente este tema, te invito a consultarlo y en general a la Agenda 2030.



Que este día de la educación ambiental sea para continuar sembrando conciencias.