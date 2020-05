El 2019 fue un año fatídico para el estado de Guerrero por la pérdida de biodiversidad ocasionada por los incendios y los efectos negativos en la atmosfera y salud de las personas causado por el humo. Incluso la Agencia Espacial Europea emitió ese año una advertencia expresa al gobernador del estado y a las instituciones ambientales.



Este año, 2020, los incendios de Australia en enero auguraron un año difícil en este tema. En abril de registraron 84 incendios en Oaxaca y en Guerrero van más de 40, siendo los municipios más afectados Acapulco, Chilpancingo y Cochoapa.



En Chilapa y Zitlala –y muchos municipios más- se han registrado también algunos incendios. En total, se han afectado más de 4 mil hectáreas de vegetación. Los parques nacionales El Veladero y Gral. Juan Álvarez también han sido afectados.

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil estatal, el 90% de los incendios son ocasionados por las personas.



De los cuales la mayoría son provocados por la incapacidad de controlar el fuego durante la actividad agrícola de rosa-tumba-y-quema.



Para remediar este problema se han hecho campañas para que no realicen más esta actividad. Sin embargo, es un método económico –si no se toman en cuenta los daños ambientales; el humo intensifica el efecto invernadero y el fuego mismo aumenta el calentamiento global y la temperatura del entorno instantáneamente- para limpiar sus parcelas y continúan realizándolo. Ante eso se ha recomendado realizarlo al medio día (cuando hay más humedad y corre menos viento). Y sobre todo, no hacerlo cercano a zonas forestales. Tampoco han sido respetadas esas recomendaciones.



Ante el problema constante, se ha propuesto de parte de la misma Secretaría un calendario para realizar las quemas, para que el personal de protección civil, bomberos y propietarios de tierras estén cercanos y preparados cercanos al sitio donde pudiera salirse de control el fuego. De esta manera no habría incendios al mismo tiempo en diversos lugares.

Desafortunadamente la propuesta no ha podido llegar a los municipios por el covid-19. Pero las señales de emergencia se repiten cada año.



En 2019 no había cuarentena y los daños fueron muy altos.

Pero, no sólo la siembra es causante de los incendios, sin alegar a ’el fin justifica los medios’, es innegable que esta acción es para subsistir. Hay otros casos donde los incendios son provocados por irresponsabilidad humana como arrojar colillas o frascos desde los coches o dejarlos cuando se hacen visitas a zonas forestales o la popular actividad de ’subir cerros’, por supuesto encender fogatas y no apagarlas por completo es lo más peligroso.



Por tal motivo es fundamental mantener carreteras y bosques limpios y reforzar la cultura de no tirar basura y acampar responsablemente; un turismo ecológico. Para ello sería adecuado poner reglamentos de viaje en el transporte público y privado así como controlar lo que entra a las zonas forestales.

Otro caso más grave de incendios son los provocados adrede para realizar cambios de uso de suelo. Un tema agravado para la siembra de aguacate –entre otros productos- y el crecimiento urbano no planeado.



Dependiendo de la causa del incendio, la pena puede llegar hasta 15 años de prisión y más de 4 mil días de salario como pago de multa (Artículo 420 Bis. Del Código penal federal). Si se superpusiera esta pena a quienes tiran basura en vez de considerarla una falta administrativa, reduciría esta mala costumbre que es causante potencial de incendios.



Para la ONU este año es el ’Súper año de la biodiversidad’, las señales de humo son claras, será mejor no prenderle velita. Debemos prevenir los incendios o no habrá nada que celebrar, ni que admirar. No habrá lluvia, no habrá vida.