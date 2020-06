Amatl Xoxoktli

Durante la Cumbre del G8 en junio de 2004, el Primer Ministro del Japón, Koizumi Junichiro, presentó la Iniciativa de 3R (tres erres; reusar, reciclar y reducir) que buscaba construir una sociedad orientada hacia el reciclaje dando prioridad a la reducción en el volumen de residuos generados.



Después de 16 años y muchas cumbres más, la generación de residuos está lejos de disminuir, al contrario, cada vez se utilizan más envases desechables incluso para alimentos innecesarios al grado de lo ridículo, mandarinas envueltas en papel película.



Es claro que esta iniciativa ha fracasado, y como fue propuesta en una Cumbre Mundial, muchos gobiernos la adoptaron sin reparar en sus contextos. La iniciativa no fue aclimatada. Y han pasados varios años sin actualizaciones en su discurso, o la necesidad de juzgarla por los resultados.



En este sentido me parece que optar por las 3R como máxima ambiental es una contradicción. Si lo que se pretende es cuidar el ambiente, los recursos naturales y no producir residuos, instar desde la infancia al consumo con la condición de reducir, reusar o reciclar manda un mensaje negativo; una idea de no preocuparse por el consumo de la materia prima y enfocarse en tratar de reparar el daño ¿habrá sido idea de las grandes empresas de refrescos, de osos panaderos y otros entes?



El asunto es que todas las ciudades están llenas de residuos y aunque los oficios de reciclaje son respetables también representan un riesgo a la salud para los recolectores de residuos, mientras las empresas siguen consumiendo materias primas, emitiendo gases de efecto invernadero en su producción, al tiempo del uso de grandes cantidades de agua en sus plantas.



Por todo lo mencionado la propuesta es comenzar a cambiar la forma en que hemos concebido "el cuidado ambiental", esta ideología de reparación de daños y no de prevención. Es como enseñar a disculparse en vez de enseñar a respetar. Como pasa con la educación ambiental dirigida casi siempre a infantes siendo las personas adultas quienes disponen en sus compras, debemos invertir de ecuación.



Con base es esto, la idea es comenzar a hablar de la importancia de las 3A; Aire, Agua y Árbol, en una tesitura que indica que podemos vivir sin las 3R –en el supuesto de que los residuos no son un problema-, pero no sin las 3A.



Hay personas que viven sin cigarros, sin auto propio, sin internet o sin aire acondicionado, pero no sin oxígeno. Y los padecimientos por aire contaminado son bastantes, por lo tanto, si no hay gran producción de desechables u otros productos no indispensables, se procura el aire limpio.



Hay personas que viven sin cerveza, sin refresco, sin una tina de baño e incluso sin tanque de agua para el excusado. Pero nadie vive sin agua. Sabido es cómo las empresas de bebidas de todo tipo depredan el agua de los pueblos. La importancia de visualizar los problemas ocasionados por esta industria y otras como la ganadería y la agricultura no orgánica es urgente. Debemos cuidar el agua, reusarla, recolectarla de la lluvia.



En el mismo sentido, los servicios ecosistémicos de los árboles son bastantes. Por ejemplo: capturan carbono, regulan la temperatura, amortiguan fenómenos naturales, protegen los suelos, son barreras ante ruidos, son hábitat de muchas especies animales, son elementos paisajísticos y de recreación. Además de una colaboración mutua en la provisión de agua de calidad y producción de oxígeno, las ’otras dos A’.



De modo que optar por la importancia del cuidado de los árboles, implica procurar oxígeno de calidad, retención de tierra, laderas y evita derrumbes o deslaves. Preferir una zona arbolada o un parque en lugar de desarrollo habitacionales en zonas del alto valor ambiental ayuda a generar mejor clima en asentamientos humanos, recarga de mantos acuíferos y el cuidado de la biodiversidad, entre otras cosas.

No debemos dejar de seguir las 3R, pero es urgente concienciar y comprender que es preferible cuidar los recursos naturales disponibles contenidos en las 3A. Sin Agua, Aire y Árboles no hay vida.



Posdata: Dedico este texto al Dr. Leonel Lozano, quedó pendiente la entrevista que pactamos hace unos meses, nos vemos en otro mundo, en un Planeta Verde.