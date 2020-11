Amatl Xoxoktli

Para ONU Medio Ambientes 2020 es el Súper Año de Biodiversidad. Así mismo, del 26 al 30 de octubre se celebra la Semana Nacional de la Conservación por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Las áreas naturales protegidas (ANP) se dividen en seis categorías: Reserva de la Biósfera, Parque Nacional, Monumento Natural, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Áreas de Protección de Flora y Fauna y Santuarios. Además de las Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación.



Importante es mencionar también que el 28 de octubre se celebra la promulgación de la Carta Mundial de la Naturaleza.

La CONANP tiene registradas 182 ANP, de las cuales, en Guerrero hay 3 Parques Nacionales y dos Santuarios (de tortugas).



Una de esas ANP es el Parque Nacional Juan Álvarez. Al respecto, les dejo la siguiente información recabada y redactada por Colectivo Wiltlan (que trabaja el proyecto Importancia de los ecosistemas y de las áreas naturales protegidas, en conjunto con la Región Centro y Eje Neovolcánico de la CONANP mediante el Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)):



’A media hora entre la cabecera municipal de Chilapa y el municipio de Atlixtac se ubica el Parque Nacional Juan Álvarez, conocido popularmente como el Ocotal, el cual fue decretado en 1964 y tiene una extensión de 528 hectáreas.



Entre la diversidad de fauna encontramos venados, conejos, coyotes, zorrillos y una especie de camaleón única en el mundo: el camaleón cornudo. Respecto a la flora, las especies predominantes son los pinos y encinos.

Una de las principales problemáticas en este Parque es la extracción ilegal del ocote, el cual es comercializado en el mercado municipal y exportado a diferentes regiones del estado.



El ocoteo es una práctica que consiste en cortar y arrancar trozos del tallo del ocote. ¿Sabes por qué esta acción es considerada ilegal y dañina para la naturaleza? Al realizar extracción inmoderada terminamos con la vida de varios ejemplares de este árbol, alteramos el ecosistema y los incendios forestales son más difíciles de controlar.



¿Cómo podemos evitar la extracción ilegal del ocote?

Existen alternativas sustentables, por ejemplo; el uso de la palma seca o soyamatli o la implementación de briquetas como sustituto del ocote y las podemos elaborar en casa a partir de hojas secas de árboles y residuos de papel o cartón.’

(Pronto estará en internet, radio y tv el material que el Wiltlan prepara para esta campaña de preservación).



Con esta información y alternativa planteada se busca reducir el ocoteo.

Considero necesario que las generaciones que nos precedieron y que disfrutaron de ambiente natural y en especial del Parque Nacional Juan Álvarez, acaten su responsabilidad respecto al cuidado ambiental, el consumo responsable y preservación de la naturaleza.



Hago un llamado a la población de Chilapa y en general a todas las personas a no consumir ocote, no es indispensable para prender su leña. En esta temporada de día de muertos que se preparan tamales y pan, reconsideren y eliminen el uso de este material. Lo mismo en todas las temporadas.



Hoy más que nunca necesitamos aire limpio. Así que tengamos presente que consumir ocote es consumir el bosque.

Difunda este mensaje: sin ocote, no hay Ocotal.