Amber Heard preocupada por su futuro en las próximas cintas de ’Aquaman’

Mera no tiene las cosas tan fáciles en este momento de su carrera

El año pasado la actriz ganó en un juicio junto con The Sun contra Johnny Deep y aunque eso por un momento la mantuvo a flote su carrera ha quedado muy dañada y ha sido objeto de boicots de parte de los fanáticos de DC.



Aunque en su momento su personaje de la Princesa Mera fue muy bien recibido por lo fans y se convirtió en la favorita de muchos la actriz está preocupada actualmente por mantener su papel dentro de las próximas películas de Aquaman y dentro del mundo de DC.



La segunda entrega aún no se estrena, pero con la gran aceptación de la gente por la primera película y después de esta segunda parte lo más seguro es que la historia del rey de los mares continúe hasta su tercera parte, tal como se tiene planeado hacer con La Mujer Maravilla.



Aún queda otro juicio donde Jhonny Deep y Amber Heard se verán las caras frente a un tribunal en Londres; por lo que el resultado de este va a afectar gravemente en la carrera de cualquiera de ambos actores dependiendo cual sea el resultado. A pesar de que Jhonny Deep ha recibido la mayor parte de rechazo Amber Heard no ha salido limpia, situación que haría reconsiderar a cualquier estudio en si mantenerla entre sus filas o contratarla