Ambición de seguir cobrando deja a diputados sin poder chapulinear a alcaldías en Hidalgo

Con rosario en mano, la diputada local por el distrito de Tizayuca Susana Araceli Ángeles Quezada, al igual que otros tres diputados, rezan para que las elecciones para la renovación de ayuntamientos sean aplazadas y no se celebren el próximo 18 de octubre, toda vez que de seguir como se planea, no habrían renunciado a su cargo 90 días antes de la justa electoral, lo que dejaría sus ambiciones truncadas.



Es tal el nerviosismo que se comienza a hacer presión en redes para justificar el planteamiento del presidente nacional interino de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar, en el sentido de que se aplacen los comicios por cuestiones de Salud Pública.

De la predicción anterior se obtiene que dado que el pico de contagios llegó el 26 de junio, el 3 de noviembre se llegaría al 95% de los mismos, es decir, que en 130 días ocurren dos desviaciones estándar (σ).



Lo anterior quiere decir que para el primer día de septiembre ya se habrán dado por lo menos el 68% de los contagios, pues se estaría en franca salida.



Dado que las campañas componen un plazo de 40 días -antes no podrán hacerlas por Ley-, incluso hay alrededor de 10 días de flexibilidad para llegar a esta etapa, es decir, que por motivos de Salud Pública y de acuerdo a lo que prevén los especialistas, no existe impedimento alguno para realizar los sufragios el 18 de octubre.



Los diputados que perderán su oportunidad con tal de seguir cobrando



Antes de que comenzara a hacer estragos el COVID-19 en el país, fueron 8 los diputados que renunciaron a sus curules con la intención de participar en la renovación de ayuntamientos en Hidalgo, traicionando el voto y confianza ciudadanas que los votaron para legislar.



De estos, fueron 4 los que al no haber certeza sobre las fechas a tomar, decidieron regresar a su curul para seguir cobrando, sin que ello signifique que renunciaran a su intención de chapulinear.



Sin embargo, dado que no esperaban tan cercana la fecha de las elecciones, a saber el próximo 18 de octubre, no les dio tiempo de volver a solicitar licencia, puesto que además de Susana Ángeles se encuentran en la misma situación los también morenistas Ricardo Raúl Baptista González y Jorge Mayorga Olvera, incluso la perredista Rubí Miranda Ayala.



Los anuncios en revistas de corazón



Las inversiones que ha realizado la diputada, incluso en revistas de corazón, serían otro dinero que estaría tirando a la basura, toda vez que no alcanzaría la tan anhelada candidatura a la presidencia municipal de Tizayuca.



Si bien la revista donde se anuncia llega apenas a unas cuantas decenas de personas, esta cobra 10 mil pesos por cada página en interiores además de por lo menos 40 mil pesos por la portada, donde también se ha querido dar a conocer la legisladora.