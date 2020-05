Nezahualcóyotl, Méx., a 22 de mayo .- Una ambulancia que circulaba sobre la Avenida Chimalhuacán, fue impactada por una camioneta particular al cruce con Cuauhtémoc en la colonia maravillas, frente al barquito dirección periférico, en el municipio de Nezahualcóyotl.



Los hechos ocurrieron la mañana de este viernes 22 de mayo cuando la ambulancia marca Ford F150 color blanco con logotipos de Médica COSNER, número de placas LB74366 y número económico MC104 circulaba sobre la Avenida Chimalhuacán.



De manera intempestiva una camioneta particular marca Chevrolet, modelo Grand Caravan con placas de circulación NKM 8047 del Estado de México salio del camellón para impactarla en un costado, lo que provocó que perdiera el equilibrio y volcara.



Debido al percance los conductores de ambos vehículos restaron con heridas leves que no ameritaron traslado al hospital, por lo que únicamente esperaron el arribo de una grúa y Peritos para que en el Ministerio Público determinen la culpabilidad y el pago de daños.