Ambulantes se apoderan de la cabecera de Los Reyes La Paz

Vecinos de la calle Hidalgo del primer cuadro de Los Reyes La Paz denunciaron que alrededor de 100 vendedores ambulantes invaden las calles de la cabecera municipal, bajo la complacencia y protección de inspectores y verificadores del ayuntamiento.



Rosendo Servín García residente de la calle Hidalgo, denunció que a raíz de la decisión del gobierno local que encabeza la alcaldesa Olga Medina Serrano, de no permitir el comercio ambulante en el primer cuadro para evitar el incremento de los contagios por el Covid 19, los ambulantes con la protección de funcionarios municipales se siguen instalando en ese sitio.



Lo anterior han generado problemas de vialidad, obstrucción en la salida de los automóviles de particulares de las casas, además de insalubridad e inseguridad, apuntó el líder social.



Apuntó que son grupos de comerciantes adheridos al Partido Revolucionario Institucional (PRI) como el de la familia Cerón, Grupo Independiente de Comerciantes y hasta una agrupación denominada ’Vecinos de la Calle Hidalgo’, a las que pertenecen los ambulantes, por lo que hizo un llamado a la alcaldesa morenista Olga Medina realizar un operativo para retirarlos.



Además, afectan a los locatarios del mercado municipal, ya que generan competencia desleal, porque no pagan impuestos tanto al ayuntamiento como a otras instancias de gobierno.

’Se roban la energía eléctrica, dañan la carpeta asfáltica y en el caso de los que venden frutas y verduras, no dan kilos completos’, dijo Servín García.



Actualmente, agregó que los ambulantes no tienen ni permiso del ayuntamiento ni tampoco permiso de los vecinos de las calles Hidalgo, Morelos, Emiliano Zapata, entre otras.



Incluso, dijo, algún vecino que fallece, no puede acceder la carroza hasta el domicilio del difunto porque se encuentra obstruida por el ambulantaje.