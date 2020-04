Ameba come cerebros: una enfermedad mortal

Conocida como Naeglerfia Fowleri, la ameba come cerebros es una enfermedad que afecta el encéfalo, es importante estar bien informado sobre como se contagia para poder prevenirla.

El contagio se puede producir por medio de tierra o agua dulce y caliente. La infección comienza cuando uno de estos elementos contaminados con la Ameba se introduce por la nariz, únicamente puede contraerse por la nariz, no por via oral o en contacto con la piel.

Lo más común es que se propaguen en los manantiales durante el verano cuando el agua se mantiene caliente a causa del clima, sin embargo en las investigaciones aún no se determina como es que la ameba puede afectar a algunos individuos y a otros no. Los síntomas de los que debe estarse al pendiente son:

Fiebre alta

Vomito

Nauseas

Fuerte dolor de cabeza

A medida que la enfermedad va avanzando se pueden presenciar otros síntomas como rigidez de cuello, convulsiones, alucinaciones y en casos extremos un coma. Se trata de una enfermedad sumamente rara ya que en los últimos 50 años se han reportado alrededor de 120 casos. Por desgracias esta enfermedad no tiene cura debido a su baja incidencia aunque es realmente mortal, los investigadores todavía están tratando de averiguar como es que actúa y como poder combatirlo.