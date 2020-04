Amenaza CFE con cortar la luz a Capat en plena pandemia, denuncia el alcalde

www.guerrerohabla..com



*Dismininuyeron 80% los ingresos por pago del líquido y no hay recursos suficientes, justifica



Taxco, 28 de abril. El presidente municipal de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, confirmó que en plena fase 3 del Covid-19, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) amenazó a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Taxco (Capat) de suspenderle el servicio de electricidad en estos últimos días de abril si no cubre el adeudo de más de un millón de pesos por consumo de energía del último mes que tiene con la paraestatal.



Dijo que si eso ocurre, entonces dejará de brindar el servicio a la población en plena etapa 3 de la emergencia sanitaria, de la cual es necesario el agua como parte de las herramientas de sanidad para evitar la propagación del Covid-19.



Explicó que la Capat no cuenta con recursos necesarios para cubrir el pago del suministro de energía eléctrica debido a que el último informe financiero registró una disminución de hasta 80 por ciento de ingresos en el pago de las tarifas del suministro del líquido, lo que no alcanza a cubrir el pasivo que tiene con la CFE.



De acuerdo a los últimos informes, la paramunicipal sólo está percibiendo 20 por ciento de los ingresos por el pago de los recibos de agua, ante la pandemia que existe del Covid-19 que entró a la fase 3, y no alcanza a cubrir el recibo del consumo de energía con la CFE.



Sin embargo, lamentó que la CFE ha solicitado de inmediato el pago de más de un millón de pesos, ante la advertencia de suspenderle a la Capat en los próximos días el suministro de electricidad para el bombeo del agua sino cubre el adeudo, a pesar de que el Congreso del estado exhortó a la paraestatal para que mientras dure el estado de ’pandemia por el coronavirus Covid-19, evite realizar cortes de energía eléctrica a los organismos operadores de agua, y a los ayuntamientos que tengan adeudos con esa paraestatal, a efecto de no generar condiciones más críticas y contribuir a mitigar o erradicar la propagación de esta enfermedad entre la población guerrerense.



Así como se exhortó a los organismos operadores de agua que, independientemente de los adeudos que tengan los usuarios por consumo de agua, el servicio ’no sea cortado y sea suministrada el agua por el tiempo necesario mientras dure la pandemia del Covid-19’.



En tanto, la directiva de la Capat pidió a la CFE una prórroga para que no sea cancelado temporalmente el servicio de energía, y no se afecte a la población de Taxco que necesita del agua como parte de los elementos prioritarios para prevenir el contagio del Covid-19 y la Secretaría de Administración, Planeación y Presupuesto del ayuntamiento de Taxco, envió un oficio dirigido al director general de la paraestatal, Manuel Bartlett Díaz, en el que se le solicitó que ’por el periodo marzo-junio, o lo que dure la contingencia, la CFE subsidie el consumo de energía eléctrica de los organismos operadores de agua y el cobro del DOMAP antes DAP a la ciudadanía’.