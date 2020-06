Amenaza CFE con cortar suministro eléctrico en Ciudad Nezahualcóyotl

Nezahualcóyotl, Mex.- Y como si la oanzemia no fuera suficiente, está d pendencia ha amenazado con cortar el suministro eléctrico en Ciudad Nezahualcóyotl de no pagar los 80;MDP que se adeudan a la compañía.



Juan Hugo de la Rosa edil municipal, de manera irresponsable, ha permitido que la deuda se amplíe y cresca con ello buscando obtener beneficios del artículo décimo cuarto de la ley de ingresos de la federación que señala condonación del 50% de la deuda y lo demás pago en parcialidades, la pregunta sería dónde quedaría la otra mitad del pago?



El funcionario pretextando que se ha tenido que disponer dinero extra para atender la emergencia sanitaria, no cumplió con el pago de la energía eléctrica.



De cumplir su amenaza la CFE dejaría un funcionario cagamos, pozos de agua, alumbrado eléctrico y por ende quedaría en penumbras el municipio. Incrementado así inundaciones por lluvias de no funcionar los cagamos, un agua al rededor de 2 millones de personas y para rematar, en penumbra, el incremento de la delincuencia.



En total dejarían de operar 11carcamos, 9 pozos de agua,potable, 4plantas de rebombeo y dos plantas potabilizadoras de agua además de alumbrado público.



Habitantes de Neza del grupo frente Neza, lanzaron una convocatoria, para impedir está situación en donde se pide agredan al personal de CFE y no permitir que empleados de la luz como le llaman, entren a Neza a colonias de este municipio a realizar trabajos pues aseguraron que de lo contrario se irán contra los empleados de la CFE. Medida que pondría en riesgo, la estabilidad y sobre todo la seguridad de este personal que lo único que hace es realizar su trabajo.

El problema que tiene el Municipio de Nezahualcoyotl no es pecata minuta y debe atenderse con premura pues también hospitales requerirían energía eléctrica para los respiradores enfermos de Covid-19 y por otro lado los diabéticos insulinodependientes , requieren de refrigeradores para guardar los medicamentos que de no estar en refrigeración quedan desactivados en fin es una cuestión de irresponsabilidad municipal y abuso de una empresa del gobierno Federal.