Amenaza parar Liga MX gobierno mexicano

+Aunque considera innecesario retrasar inicio del campeonato Guardianes 2020 que comenzará mañana



+Es apropiado aplazar los partidos de los clubes que han detectado contagios, aclara



+Más de un centenar de infectados en el balompié nacional –hombres y mujeres—de febrero a la fecha



+Dante Siboldi, DT de Cruz Azul, critica que el arranque de la justa obedezca a interés económico



+’La salud no ha sido tomada muy en cuenta’, agrega



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Ante más de un centenar de infectados –hombre y mujeres– en el balompié nacional, de febrero a la fecha, Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud, dijo que no es necesario retrasar el inicio del torneo Guardianes 2020. Eso sí, consideró apropiado aplazar los partidos de los clubes que han detectado casos de Covid-19. No obstante, advirtió, la Liga Mx se suspenderá si no se toma en serio el protocolo de seguridad sanitaria.



Mientras tanto, Robert Dante Siboldi, técnico de Cruz Azul, criticó el retorno a las canchas en medio de la pandemia, con el torneo Guardianes 2020, que iniciará este fin de semana. Porque, argumentó ’es por un tema económico y la salud no ha sido tomada muy en cuenta’, aunque, aclaró, aceptará las decisiones de la Liga.



’Desde una perspectiva de salud, la Liga Mx está tomando buenas decisiones’, afirmó Cortés y destacó que aun cuando haya casos de contagios en algunos planteles, se pueden disputar las jornadas del certamen.



’Si son tres, cuatro o cinco equipos de 18 planteles, aún quedan 12 o 13 que pueden llevar a cabo su actividad. Los clubes afectados suspenden el partido de esa jornada y lo podrían realizar a media semana, una vez que se cumplan los plazos de aislamiento», evaluó en entrevista con el diario La Jornada.



’También hay muchos futbolistas en todos los equipos que se pueden sustituir por jóvenes, quienes podrían jugar regularmente, hay opciones’, sostuvo.



Las palabras de Cortés llegan luego de que la Liga Mx decidió aplazar, a causa de un brote de coronavirus, el duelo entre San Luis y Ciudad Juárez, que abriría el jueves el torneo Guardianes 2020, así como el partido de Mazatlán contra Puebla, que se llevaría a cabo este viernes.



Las suspensiones, concedió, afectan mucho a los equipos, porque tienen preparada una logística, la transmisión en televisión, eso cuesta; así como el cuidado de los jugadores y el traslado del club visitante.



Cortés Alcalá detalló que pese a que la mayoría del país se encuentra en color rojo del semáforo epidemiológico, se consideraron varios criterios para aprobar la realización de partidos.



’Para la protección del colectivo, que son los aficionados, los duelos deben ser a puerta cerrada. Pero los equipos son dos grupos pequeños que se tienen en vigilancia constante por parte de sus directivos, están bien localizados, se sabe con quién viven y si hay un contagio se puede rastrear fácilmente a los infectados dentro del plantel’, indicó.



No obstante, aceptó que para una mayor efectividad en el protocolo sanitario, «se debe apelar a la honestidad de las personas para estar seguros de que solamente van de casa al trabajo y viceversa, que no hay un mayor contacto con la gente para evitar el riesgo de contagios.’



Opinó que si la Liga lo considera pertinente se podrían imponer castigos a quienes no sigan los lineamientos, tal como sucede cuando un jugador agrede a un rival.



’Los futbolistas son ídolos para muchas personas y deben poner un ejemplo. No se debe banalizar la nueva normalidad’, dijo y aseguró que el minitorneo Copa por México sirvió de ensayo del protocolo sanitario en las canchas y reveló aspectos que se deben reforzar para evitar contagios o tener un mejor control de los casos positivos.



Festejos sin abrazos



’Hay aspectos que no logramos y quiero platicarlos de nuevo con la Liga Mx’, reconoció. «Los jugadores aún se abrazan a la hora de festejar un gol, es muy padre celebrar, pero se tiene que evitar ese contacto’, ordenó.



Los clubes, puntualizó, también tienen que exigir a los laboratorios datos más detallados de los casos de infección.’Les deben decir cuál es la carga viral de las personas a las que están revisando y cuántos ciclos de repetición en los exámenes se llevaron a cabo para determinar esta prueba positiva.



’Si una persona, cualquiera, tiene una carga viral baja y la repetición de ciclos es más de 35, ese resultado se debe de tomar como negativo, no es posible que contagie a alguien más, no hay que aislarlo. Si están invirtiendo, deben tener los resultados completos’, sugirió.



Asimismo, explicó que la Secretaría de Salud sólo toma en cuenta la prueba de PCR, que es el estándar de oro para el diagnóstico, por lo que el uso de pruebas rápidas, las cuales utilizan algunos equipos, puede arrojar falsos positivos.



’Aun cuando en la prueba rápida se detecta la enfermedad, se tiene que confirmar con PCR, por eso los exámenes inmediatos son un desperdicio de dinero’, explicó.



Añadió que también se pueden encontrar falsos positivos cuando se realiza una prueba y 24 horas después el cuerpo ya eliminó el poco contacto que se tuvo con el virus.



Ante la posibilidad de que los aficionados se reúnan afuera de los estadios para apoyar a sus equipos, tal como sucedió en algunos duelos del minitorneo, Cortés Alcalá dijo que apelarán a la consciencia de los seguidores.



’El asunto es personal, debemos entender lo que significa cuando el semáforo está en rojo o naranja, la importancia de no hacer congregaciones, es una actividad no necesaria, el futbol se puede ver desde casa’, concluyó.



Infierno de Dante



’Si vemos la cantidad de contagios y decesos en el país sería imposible que se jugara futbol o se realizara cualquier otro acto en grupo, no sería lo adecuado, pero entiendo que la maquinaria de la economía tiene que empezar a funcionar’, cuestionó Dante Siboldi.



«Se debe reactivar no sólo el balompié, muchas otras industrias también, por eso comprendo las circunstancias», reconoció.



Pese a la situación y los casos de coronavirus detectados en días recientes en varios clubes, aseguró que La Máquina está lista para comenzar la temporada y si se decide aplazar la primera jornada o recorrer el torneo será decisión de la Liga, ’ellos buscan lo mejor para todos y no creo que estén dispuestos a arriesgarnos.’



No obstante, apuntó que las reglas deben ser claras y la Liga Mx está obligada dar a conocer cuál es el número de infectados por club que considerará para aplazar partidos.



’Hay un alto grado de contagios ¿Hasta con cuántos infectados se te permitirá participar en el siguiente duelo? Si hay 10 positivos, se debe suspender, pero si hay dos, se puede subsanar el tema. No lo tenemos claro y deberíamos saberlo para tener un control’, cuestionó.



Asimismo, dijo que como medidas de prevención se les realizan exámenes IGG e IMG, conocidos como pruebas rápidas, y los someten a los test de PCR periódicamente, cada dos semanas.



Opinó:



’Es complicado con las pruebas de PCR, porque tardan dos días en dar los resultados y si tienes partido afecta, que es lo que pasó con Chivas (en la final de la Copa por México), los diagnósticos los tuvimos después del encuentro, ahí está la problemática.’



El entrenador sostuvo que tanto los jugadores como el cuerpo técnico ’no tenemos temor porque somos saludables’. Sin embargo, aceptó que existe preocupación por las personas con quienes conviven en su entorno fuera del futbol.



’Lo más importante es la familia, algunos tienen en casa adultos mayores, esa es la problemática, que no nos queremos contagiar para evitar transmitir el virus a alguien que no está bien físicamente o de salud. Hasta ahora, en el club todos los positivos han sido asintomáticos, pero hay jugadores que acaban de ser papás’, indicó.



Siboldi enfatizó que la disciplina será clave para evitar contagios, pero aun cuando los jugadores o integrantes del plantel sigan con rigor las medidas de precaución, existe el riesgo de ser infectado.



’No tenemos problema en cuidarnos, nadie se va a exponer a no jugar. El tema es a veces el entorno de convivencia, estoy seguro de que nuestros elementos no salen de casa. Pero hay familias con ellos, personas que van a sus hogares, tienen apoyo doméstico y de gente externa, es lo preocupante’, finalizó.