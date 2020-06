Amenazadas, jugadoras de Querétaro, para firmar con Xolos

+Urge conocer reglamento de transferencias, argumenta Ismael Valadéz, asesor de la AMF



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).- Otro amargo capítulo de la impostura del balompíé nacional. La ausencia de un reglamento de transferencias detona preocupación en la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMF). Sobre todo porque varios clubes ya realizan fichajes, al tiempo que recibieron reportes de jugadores de Querétaro para firmar bajo presión con Xolos de Tijuana, propiedad de Grupo Caliente –del polémico empresario Jorge Hank Rhon–, que recién vendió al plantel de Gallos.



’Es una situación delicada, porque ya se realizan transferencias, hay algunas controversias y al no tener un reglamento, que pidió la FIFA, no sabemos cuál camino llevar’, argumentó Ismael Valadéz, asesor deportivo de la AMF.



Las palabras de Valadéz, de acuerdo con el diario La Jornada, llegan después de que Enrique Bonilla, presidente de la Liga Mx, anunció la semana pasada que fue aprobado el reglamento de transferencias, aunque hasta ahora no lo ha dado a conocer ni ha compartido una copia a la AMF.



Además, la normativa sería un respaldo para evitar el eufemístico pacto de caballeros, el cual por años ha afectado al futbol de hombres y ahora se extiende al sector femenil.



Dicho acuerdo, ley no escrita, se caracteriza cuando termina el contrato de un futbolista con un equipo en México, no puede negociar con otro club nacional sin la autorización de la entidad a la que pertenecía. Algo que no ocurre en el resto de los 211 afiliados a la FIFA.



La asociación tiene un reporte de seis jugadoras que fueron amenazadas, para aceptar ciertas condiciones en sus contratos. ’Las chicas que pertenecían al Querétaro, con la nueva directiva que llegó, les están pidiendo firmar con Xolos para que ellos puedan contratarlas, aun cuando ya terminó su convenio’, reveló.



Aceptó que hubo algunos casos con los jugadores varones, pero ellos de inmediato contactaron a la organización para aclarar el problema. ’Desafortunadamente las chicas tenían miedo’, puntualizó Valadéz.



Álvaro Ortiz, presidente de la AMF, por su parte, confirmó la situación de las jugadoras de Querétaro y dijo al portal Marca Claro que los futbolistas de Gallos no estaban obligados a irse a Tijuana si no lo desean.



’Los jugadores firmaron con Querétaro, una administración que jurídicamente es independiente de un club a otro. Ellos no le rubricaron a una multipropiedad o a un dueño, sino a un club’, argumentó.



’La asesoría que les damos es que si un futbolista no está de acuerdo con irse, en este caso a Xolos, no deben hacerlo’, sostuvo.



Por tal motivo, la AMF pide a la Federación Mexicana de Futbol que vigile los pasos de los nuevos dueños de Querétaro, que son un grupo de empresarios entre los que se encuentra el promotor de futbolistas Greg Taylor.



Valadéz destacó la importancia del reglamento de transferencias para impedir este tipo de situaciones, así como los dobles contratos, otra de las viejas prácticas que han dañado al futbol y que prevalecen, sobre todo, en los clubes de lo que era el Ascenso Mx y la Liga Premier (Tercera División).



’Son prácticas –puntualizó– que afectan bastante no sólo al futbolista, sino a la misma industria del balompié y en el reglamento de transferencias también viene establecido el tema de los dobles contratos, que ya es tiempo de ponerle fin, pero si no se da a conocer, todo sigue en el aire.’



Destacó que desde que se creó la AMF, la FIFA pidió un reglamento de transferencias que fuera acorde con sus estatutos, pero hasta ahora no ha habido una publicación oficial.



’Es un tema que lleva más de un año. Sólo queremos corroborar las anotaciones y observaciones que hizo la FIFA para que todas las partes estén tranquilas’, concluyó.