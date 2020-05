Amenazados jugadores mexicanos para que acepten reducción salarial

+Buscan reducir, precisó, entre 20 y 50 por ciento de sueldos debido al parón por la pandemia mundial del Covid 19



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Debido a los estragos por la pandemia del coronavirus, algunos clubes de la Liga MX de la Federación Mexicana de Futbol –que encabezan Enrique Bonilla y Yon de Luisa, respectivamente–pretenden reducir los salarios de los jugadores sin garantía de pagar el complemento en algún momento. Incluso han llegado a amenazar a los futbolistas para que acepten estos términos.



La Asociación Mexicana de Futbolistas Profesionales, que encabeza Álvaro Ortiz, en declaraciones al portal mediotiempo.com, argumentó:



’Los futbolistas están en la mejor disposición sin aceptar las amenazas que hay por parte de algunos directivos, entienden la situación y por eso quieren negociar. Pero no permitirán que se les pisotee en el tema de los salarios.’



Detalló que algunos equipos buscan reducir entre 20 y 50 por ciento de los sueldos. Además condicionan los pagos a las circunstancias en las que se reanude la Liga Mx, al apuntar que en caso de que sea con partidos a puerta cerrada los jugadores recibirán menores ingresos.



Malas formas



’Hoy los futbolistas desean llegar a un arreglo y si no quieren, tienen el derecho de ir a controversia, pero depende mucho de las formas en las que se los dicen, porque no se trata de llegar a chocar con el directivo’, aclaró.



Después de la suspensión en marzo del Clausura 2020, la mayoría de los clubes llegaron a un acuerdo con los jugadores para diferir los salarios a la espera de una estabilidad económica.



No obstante, Ortiz apuntó que ahora varios equipos han cambiado el plan y pretenden no regresar el dinero diferido.



Reveló que los planteles proponen devolver el pago acordado siempre y cuando el torneo se reinicie con público en los estadios.



Pero, en caso contrario, sólo se regresaría un porcentaje.