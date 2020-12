Amenazan jugadores de Cruz Azul con demandar a periodista deportivo

+Sin pruebas, pone en tela de duda el 0-4 con que el equipo estudiantil elimina a La Máquina en la semifinal del torneo Guardianes 2020



Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO).– Con la advertencia de que ’procederemos legalmente en contra de los involucrados’, en cada una de las cuentas de redes sociales de todos los jugadores de Cruz Azul se publicó un airado comunicado. En él exigen pruebas al periodista Héctor Huerta, ex reportero de la revista Proceso, quien denunció –en el programa de ‘Futbol Picante’ de ESPN–, que los futbolistas habían recibido «tentaciones muy peligrosas al oído» de cara al juego de vuelta de las semifinales de la Liga MX ante Pumas. Y que perdieron 4-0 para ser eliminados de forma escandalosa.



Resultado que decantó un sinnúmero de especulaciones: apuestas, intereses extradeportivos, ácidas diferencias entre algunos jugadores y el técnico, Robert Dante Siboldi, quien renuncio al cargo hace unas horas.



Incluso que todo está ’planchado’, como se dice en el argot político, para que obtenga su octava corona Pumas, equipo de las simpatías del presidente André Manuel López Obrador –aunque su pasión es el beisbol– y de Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la ciudad de México. Ambos son egresados de la UNAM



Sobre todo, porque recibir al equipo universitario en Palacio Nacional, dará una aureola de triunfador a AMLO y su fracasada Cuarta Transformación. Además, será un eficaz distractor de la pandemia por Covid 19 que ha dejado más de 113 mil decesos –que hacen al país uno de los más letales en el mundo—y donde la economía, al final del año, algo inimaginable, decrecerá menos 9 por ciento.



Amén de más de 60 mil asesinatos a manos de la delincuencia organizada desde que asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.



En el texto, los celestes exigen pruebas y señalan que acusar de amaño de partidos es un hecho «muy delicado». Y exhortan a las autoridades de la Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol a tener una injerencia en el caso, pues las declaraciones fueron dadas por el reportero de manera segura y alertando que reuniría las pruebas suficientes.



Además, el equipo lanzó la advertencia de que tomarán cartas en el asunto por la vía legal tanto contra Huerta como la misma televisora.



En respuesta a la carta pública de los jugadores, el periodista argumentó que ’estamos en un Estado de derecho. Y si hay alguna demanda en mi contra me presentaré sin ningún problema.’



Polémica historia que ocurre en el marco de la orden de aprehensión contra Guillermo Álvarez Cuevas, expresidente de la Cooperativa y del equipo –así como de otros ex dirigentes–, con la participación de la Interpol. Billy está acusado de delincuencia organizada y recursos de procedencia ilícita. Se habla de una malversación cercana a mil 300 millones de pesos.



Los jugadores albicelestes publicaron una carta en redes sociales para defender su ’integridad’ y reclamar al periodista que presente pruebas de sus declaraciones en las que sugirió un supuesto amaño del partido que perdieron 4-0 ante Pumas y que les costó la eliminación, ya que ’recibieron llamadas y tentaciones muy peligrosas’.



Huerta, originario de Guadalajara, Jalisco, puntualizó que tras la formó cómo fue eliminado, el equipo celeste ’dinamitó su propia estatua’.



En su intervención en ESPN, dijo al conductor Sergio Dipp:



’Había hecho un gran equipo Siboldi para ser campeón. Pero algo pasó contra Pumas. Algunos jugadores recibieron llamadas, algunos jugadores recibieron tentaciones por el oído…’.



El tema tomó relevancia rápidamente en redes sociales y abrió un debate acerca de la falta de rigor periodístico del comunicador, calificándolo de «amarillista», mientras otros creían que Cruz Azul sí tuvo actitud sospechosa en la derrota 4-0 frente a los felinos.



El texto íntegro, con la rúbrica ’atentamente, los jugadores de Cruz Azul’, difundido en fondo azul con letras blancas, argumenta:



’Ser jugadores profesionales de futbol y tomar la responsabilidad de contar con una afición tan fiel como pocas, nos hace trabajar aún más para ser siempre mejores dentro y fuera de la cancha. El futbol te da batallas día a día, unas se ganan y otras se pierden.



’Nosotros siempre estamos en el foco de la opinión pública, a veces para bien, a veces para mal. Pero nuestro trabajo no es atender lo que se dice de nosotros si no (sic) jugar futbol.



’Sin embargo, declaraciones irresponsables de un comentarista que trabaja para la cadena ESPN han hecho que lo sucedido en la reciente semifinal se salga del contexto meramente deportivo al grado tan delicado de dañar nuestra ética e integridad, no solo como Jugadores sino como personas’.



Exigen pruebas



’Si existen pruebas, que las muestre. Nosotros daremos la cara, seguimos apenados por el resultado, pero esto no quiere decir que haya algo oscuro como esta persona pretende señalar.



’La corrupción y el amaño de partidos es un tema muy delicado en nuestro país, incluso la FIFA lo tiene regulado como una de las faltas más graves. No se puede hacer este tipo de declaraciones sin fundamento.



’Solicitamos la intervención de las autoridades del futbol mexicano, ya que estas graves e infundadas acusaciones deben investigarse a fondo y no solo basarse en suposiciones a través de un medio de comunicación -que consideramos serio- hasta demostrar que nada de eso es verdad.



’Ante la situación, exhortamos a la cadena ESPN y a la persona en cuestión que, dadas las lamentables declaraciones, se retracte de lo dicho en contra de nosotros como equipo, pues no sólo daña a los involucrados, si no (sic) a todas las y los futbolistas que formamos parte de esta gran familia del futbol mexicano.



’De lo contrario, procederemos legalmente en contra de los involucrados y, asimismo, reiteramos nuestra solicitud de apoyo para que la FMF y la Liga MX intervengan hasta esclarecer los hechos.



(Con información de ESPN y el portal latinus.com)