¿Amenazas para sociedad, Socios en atracos?

La duda es por la actitud y, comportamiento que vienen realizando uniformados de la policía Estado de México, y atracadores que de manera cotidiana realizan asaltos a transporte de pasajeros que circulan en carretera México Texcoco.



Analicemos las acciones de ambos grupos, policías y, ladrones, en tanto policías estatales a su antojo colocan sobre la carretera México Texcoco retenes para detener a todo conductor de automotores que se les antoja, con el pretexto de ’revisión de documentos’, ya detenido el conductor por los genízaros, le inventan supuesta violación a reglamento de tránsito, y así en tanto los gendarmes estatales, se dedican a extorsionar conductores.



Sobre la misma carretera México Texcoco, delincuentes con libertad, asaltan a pasajeros de ’combis’, acción frecuente. Comerciantes establecidos, y residentes del lugar aseguran que los ladrones por la tarde del día se reúnen bajo el puente de Piedras Negras, esto es sobre la carreta México Texcoco, entrada al municipio de Chimalhuacán, al lugar también arriban ’guardianes del orden’ … ¿acaso hay sociedad, entre policías y ladrones, o es mera coincidencia que policías del Estado de México y asaltantes ’operen en carretera México Texcoco, por mencionar una de tantas arterias donde ambos grupos, en posible sociedad operan, con impunidad. bueno eso es tarea de agentes de Fiscalía Estado de México, o tal vez de la federación.



¡Qué sinvergüenzas, e hijos de probeta ¡… Más de 800, mil millones de pesos se gastarán en plena crítica situación de pandemia que sufre la sociedad mexicana, a causa del Covid-19, la necesidad de la población es bastante crítica por eso de ’quédate en casa’. En tanto millares de familias carecen de los más indispensable. Sujetos sin escrúpulos de diversos partidos políticos durante su campaña en busca del voto, se preparan para gastarse esa ’montaña de dinero’. Esos líderes hijos de probeta se disponen a entregar micro despensas alimentarias a electores a cambio del voto.



Aunque en México tenemos la ’democracia más cara del mundo’, como consecuencia de la exagerada cantidad de partidos políticos, y claro la tolerancia y, apoyo que con descaro les proporciona el gobierno federal, y sus comparsas de los Congresos, de diputados y, senadores, ambos nidos de lacras sociales, que su existencia y mantenimiento viene costando estratosférica cantidad de millones de pesos. A los mexicanos.



Excelente, seria si elementos dependientes de la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto Castillo investigara procedencia de fortunas, de Lorenzo Córdova líder del Instituto Nacional Electoral INE, así como de sus socios, sujetos que cuestan muchos millones de pesos al pueblo de México, ya es tiempo sacudirse a esas lacras, que no aportan ningún beneficio a la sociedad mexicana.

Exonera, la Fiscalía General de la República al General Salvador Cien Fuegos Zepeda Ex serio de la defensa nacional durante el gobierno de E.P.N. Esto sin importar que la DEA, lo haya devuelto a México con un expediente bien cargado de su posible alianza con líderes de carteles distribuidores de droga que vienen operando en nuestro país, afirman la DEA, no pudo sustentar sus acusaciones, contra el alto mando militar.



(La verdad siempre sale a luz, pero hasta entonces debemos seguir luchando y no con palabras sino con acciones). Feliz día.