América la tuvo difícil contra Puebla

Querido o no, indisciplinado o no, Roger Martínez se ha convertido en la figura del Club América

América [1-0] Puebla

El colombiano, otra vez como relevo, rescató la sufrida victoria de las Águilas (1-0) sobre el Puebla, para el vuelo momentáneo en el liderato.



Fue un aburrido encuentro, pero el ingreso de Roger modificó el ataque de Santiago Solari, quien se atragantó de agua cuando vio que su cambio táctico dio resultado, porque su planteamiento provocó otra vez sueño.



Con dos goles en el Guard1anes 2021, Martínez es el romperredes del América, en apenas 94 minutos disputados.



En el primer tiempo, la única acción de suspiro ocurrió con una ataja de Antony Silva, quien rememoró los ’vuelos’ de Guillermo Ochoa en su juventud, al estirarse y sacar con su mano derecho el balón, con dirección al ángulo.



El guaraní realizó la gran jugada en unos 45 minutos del adormecido partido

Para la segunda parte, el Puebla se fue encima del América, lo acorraló en el área de Ochoa y presionó en la salida. La Franja mandó centros por diversos lados, pero nunca concretó ante el arquero nacional. Cuando mejor estuvo el cuadro visitante, las Águilas aprovecharon un error y no perdonaron.



Sebastián Córdova recuperó el esférico cerca de la portería poblana, para el ingresó de Martínez, quien se quitó la presión del brasileño Lucas Jaques y, entre las piernas de Silva, firmó el 1-0.



El Puebla no perdió esperanza de rescatar el empate, pero Nicolás Larcamón, a pesar de sus cinco cambios, no encontró cómo igualar el compromiso. (Agencias)