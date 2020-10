América Latina hacia la recuperación

INFONAVIT amplia meta de créditos

+Pide el IMSS evitar contagios por COVID



CIUDAD DE MEXICO a 30 de septiembre del 2020.- Hacer más ecológico el mundo del trabajo después de COVID-19 podría crear millones de puestos de trabajo en la región con mayor biodiversidad del planeta. Sin embargo, es necesario implementar las políticas adecuadas para garantizar que sean trabajos decentes, dijo Catherine Saget, Departamento de Investigación de la OIT.

COVID-19 ha centrado la atención en las enfermedades zoonóticas, aquellas que saltan de otros animales a los humanos. La transferencia de enfermedades como COVID-19 , Ébola, SARS y MERS, muestra lo que puede suceder cuando tratamos a la naturaleza con un respeto insuficiente y cómo esto puede socavar no solo nuestra salud sino, a largo plazo, nuestras sociedades y el futuro.

Señalo que usado correctamente, nuestro entorno proporciona oxígeno, alimentos, productos médicos y la base de muchos aspectos de la cultura. Una de las pocas cosas positivas que surgen de esta época desafiante es que ha vuelto a despertar nuestra comprensión de cuán inextricablemente está vinculado el mundo natural a nuestra vida diaria, incluido el mundo laboral.

’Nuestro desafío ahora es aprovechar la oportunidad que brinda la reconstrucción posterior a COVID para reequilibrar nuestra relación con el medio ambiente de una manera que cree empleo sostenible, crecimiento inclusivo y sistemas sociales equitativos’, puntualizo.

La ecologización del mundo del trabajo puede y debe desempeñar un papel central en la construcción de este nuevo y mejor futuro.

Un informe conjunto reciente de la OIT y el Banco Interamericano de Desarrollo centrado en América Latina y el Caribe ( Empleos en un futuro con emisiones netas cero en América Latina y el Caribe ), la región con mayor biodiversidad del planeta, muestra que la transición a una economía El modelo basado en emisiones netas de carbono cero podría crear 15 millones de nuevos puestos de trabajo (netos) para la región para 2030: esto consistiría en 22,5 millones de nuevos puestos de trabajo en agricultura y producción de alimentos a base de plantas, electricidad renovable, silvicultura, construcción y manufactura, mientras 7,5 millones de puestos de trabajo en la producción de alimentos de origen animal y la extracción de combustibles fósiles y la electricidad desaparecerían.

En los bosques tropicales de la Amazonía, los esfuerzos de descarbonización traerían un doble beneficio: generar empleo y al mismo tiempo capturar carbono. Los programas de empleo público, incluida la reforestación y otras medidas que ayuden a proteger o restaurar los ecosistemas, jugarían un papel crucial.

Pero los trabajos en los sectores verdes emergentes no serán automáticamente trabajos decentes a menos que estén conformados por las políticas adecuadas. Ya sabemos que el sector agrícola tiene un persistente déficit de trabajo decente. Cambiar el empleo del sector informal al formal tampoco es una solución sencilla; por ejemplo en la red de transporte público de Bogotá, Colombia, cada nuevo autobús oficial (que está vinculado a empleos con mejores horarios de trabajo, condiciones seguras y protección social) desplaza siete minibuses informales, dejando a muchos conductores desempleados y sin compensación. No debemos simplemente reemplazar un problema por otro.

Una economía con menos emisiones de carbono que no sea justa y equitativa tampoco ofrecerá el modelo pospandémico que necesitamos. Por ejemplo, actualmente alrededor del 80 por ciento de los nuevos puestos de trabajo creados mediante la descarbonización se encuentran en áreas tradicionalmente dominadas por los hombres; esto podría socavar el progreso hacia la igualdad de género.

Las estructuras de protección social actuales (prestaciones por desempleo, pensiones y asistencia sanitaria) también deberán adaptarse.

Diseñar soluciones respetuosas con el clima que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible y que también sean aceptadas por las partes interesadas locales es complicado. Pero existe una herramienta antigua y probada para ayudar con esto: el diálogo social. Por ejemplo, en Costa Rica el gobierno negoció con numerosas partes interesadas para crear un Plan Nacional de Descarbonización ampliamente aceptado que incluye estrategias laborales para una transición justa, que tienen como objetivo garantizar que nadie se quede atrás en el paso nacional hacia una transición verde, sostenible, economía…

INFONAVIT AMPLÍA META DE COLOCACIÓN DE UNAMOS CRÉDITOS POR SEGUNDA OCASIÓN

Para seguir atendiendo las necesidades de vivienda de todo tipo de familias y continuar contribuyendo a la recuperación económica del país, el Consejo de Administración del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), aprobó otorgar 20 mil financiamientos más durante este 2020 del programa Unamos Créditos.

Inicialmente, la meta de este programa, lanzado en febrero de este año, era otorgar 14 mil créditos; sin embargo, ante la alta demanda de Unamos Créditos se duplicó la colocación esperada en el mes de julio.

Derivado del avance en la colocación, de 81.5% al 27 de septiembre, respecto a la meta de 28 mil créditos, el Consejo de Administración del Infonavit aprobó este miércoles en su sesión ordinaria 840 otorgar 20 mil hipotecas más bajo el programa Unamos Créditos, por lo que en total se espera colocar 48 mil financiamientos en este 2020, para la adquisición de 24 mil viviendas.

De febrero de 2020 al 27 de septiembre de este año, el Infonavit ha otorgado un total de 22 mil 832 créditos a familiares, amigos y parejas, quienes sin necesidad de mantener una relación jurídica han podido unir sus créditos para la adquisición de 11 mil 416 viviendas, con un valor promedio de 685 mil 414 pesos.

A los créditos formalizados se suman 5 mil 008 más que están en proceso de inscripción y/o escrituración, lo que refleja el éxito del programa en atención a las necesidades de vivienda de las y los trabajadores de México.

Los financiamientos otorgados bajo el esquema Unamos Créditos hasta el momento representan una derrama económica de 6 mil 739 millones de pesos, lo que no sólo ha permitido contribuir a la reactivación económica del país; sino también dar acceso a las y los trabajadores de menores ingresos a una vivienda de mayor valor y mejor ubicación, cerca de los centros laborales. El 50.2% de los acreditados bajo este esquema ganan hasta 2.6 salarios mínimos, es decir 9 mil 980.82 pesos al mes.

Asimismo, más del 68% de financiamientos del programa Unamos Créditos se han colocado entre jóvenes de 25 a 35 años de edad.

Del total de los créditos, 43% se concentra en cinco entidades: Quintana Roo, Nuevo León, Estado de México, Jalisco y Guanajuato.

Los requisitos para tramitar una hipoteca de este tipo son los mismos que se solicitan para un crédito tradicional, debido a que cada uno de los acreditados es evaluado de forma individual, por lo que ambas personas deben cumplir con los criterios de elegibilidad (tener una relación laboral vigente y cumplir con los 116 puntos de precalificación).

Unamos Créditos es un financiamiento en pesos, con una tasa de interés fija de 12% anual y aplica un complemento de pago[1] en beneficio de trabajadores que ganan hasta 6.5 UMAs….

PIDE IMSS A PENSIONADOS EVITAR CONTAGIOS POR COVID

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informa a las y los pensionados que desde el día 1 de octubre de 2020 estará disponible en las ventanillas bancarias el pago correspondiente a dicho mes.

Desde esa fecha, los más de 3.8 millones de pensionadas y pensionados podrán cobrar esta prestación. Sin embargo, ante la emergencia sanitaria que actualmente se vive, el IMSS hace un llamado a la población pensionada mayor de 60 años a que no acuda a los bancos el mismo día de pago con la finalidad de evitar contagios por COVID-19.

Por tal motivo, el Seguro Social les hace las siguientes recomendaciones para disponer de sus recursos de manera segura:

Retirar los recursos en los días posteriores al 1 de octubre y seguir los protocolos sanitarios de cada banco.

Realizar sus compras con tarjetas bancarias en establecimientos autorizados.

Retirar los recursos en corresponsales bancarios, como tiendas de autoservicio.

Utilizar los servicios de banca en línea para el pago de bienes y servicios.

Para cualquier duda, la población pensionada o sus familiares pueden comunicarse al Centro de Atención Telefónica del Seguro Social, 800 623 2323, y elegir la opción número 3 ’Pensionados’ para ser atendido por un representante del IMS…

