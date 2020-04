América Latina y sus armas contra el coronavirus Covid 19

Mientras que el mundo se debate en medio del pánico generado por la aparición el coronavirus Covid-19 y sus científicos en forma valerosa, sin importar ideologías, credos religiosos o el mismo poder económico, luchan a brazo partido para encontrar una cura, acá en América Latina contamos, tal vez como en ninguna otra región del mundo, con una serie de armas (frutas) que nos proporciona la misma tierra y que nos pueden ayudar a reducir la acción que provoca dentro de nuestros organismos.



Pero no solamente están las frutas. También existen otras especies naturales (árboles) y que muchas veces los miramos como malos ojos, olvidándonos que nuestros antepasados las usuraron y muchos de nuestros denominado médicos alternativos o naturistas las utilizan para sanar al cuerpo humano de muchos males.



En la región tenemos una gran producción de frutos que de seguro nos pueden ayudar, no solo a contar con un alimento sano, sino que también generan defensas inmunológicas que podrán ayudarnos a contrarrestar la acción que provoca en nuestro organismo el mortal mal.



Las frutas aportan pocas calorías al cuerpo humano y de paso entregan un alto porcentaje de agua (entre 80 y 95 % de su peso fresco), por lo que facilita la hidratación del organismo. También ellas coadyuvan al correcto funcionamiento del aparato digestivo con el aporte de fibra alimenticia.



Es bueno recordar que salvo excepciones (por ejemplo, el coco y el aceite de palma, los cuales se obtienen del fruto de Elaeis guineensis, las frutas no aportan grasas saturadas. Varias de ellas son fuentes de ácidos grasos esenciales para el organismo, tales como los frutos secos y las paltas o aguacates. Son además una importante fuente de energía para el organismo por su alto contenido en hidratos de carbono solubles de rápida disponibilidad.



No hay que olvidar que como alimento las frutas realizan aportes a la dieta que son de suma importancia para la salud humana. En general, son ricas en vitaminas, sales minerales y antioxidantes, lo mismo que en vitaminas como C y minerales, lo mismo que en potasio. Hay frutas como la sandía o patilla y el melón que contienen un alto índice de agua.



Tanto la vitamina C así como el agua se convierten en armas contra el coronavirus Covid-19.

Lo cierto y real que se vive en este momento en el planeta tierra, es que



El mundo está en guerra



Esta es una guerra contra el coronavirus. Es claro que, como en cualquier otra confrontación, subestimar al enemigo cuesta miles de víctimas. Adaptarnos a este adversario invisible es el principio de la victoria.



Por eso no hay que bajar la guardia: Una de las primeras victorias la lograremos quedándonos en casa ya que con ello se reducirán los contagios. Vamos a ganar la guerra. Y cuando acabe, el mundo será diferente.



Lo real es que con quedarnos encerrados en nuestras casas la humanidad podrá ganar la primera de las batallas que tendremos contra el Covid-19. Y otras victorias las conquistaremos haciendo uso de



El grupo MTC, que comprende a la Fundación Europea de Medicina China y a la Universidad de Medicina China, ha compartido unas sencillas recetas como ‘prescripción diaria’ para casos confirmados de COVID-19.



En cuanto al remedio casero con ajo que recomiendan desde el grupo MTC, consiste en un truco muy sencillo. El ajo, cortado en rodajas finas, se envuelve en una tela o gasa, y se coloca ante las fosas nasales anteriores. Se recomienda olerlo durante 12 horas.



Durante los últimos meses, muchos se han preguntado si el ajo es efectivo para prevenir o curar el coronavirus. Según los expertos, el ajo es un elemento saludable con propiedades antimicrobianas, pero no existen pruebas de que su consumo o gárgaras con agua con ajo prevengan el contagio.



10 REMEDIOS NATURALES PARA PREVENIR EL CONTAGIO CON COVID-19



Desde estimular tu sistema inmune, hasta cómo preparar tu gel desinfectante, te decimos cómo

Por Shakira Vargas Rodríguez



Debido al alto nivel de contagio del nuevo coronavirus COVID-19 para toda la población, Eva Devers, quien posee una maestría en Ciencias de Naturopatía, ofrece sus recomendaciones de prevención enfocadas en la vertiente natural.



Estos remedios son sencillos, prácticos y, en muchos casos, tienen poco o ningún costo.

1. Lavarse las manos por 30 segundos: Resulta ser lo más efectivo entre las otras medidas de higiene individual y colectiva.



2. Tomar bastante agua: Ingerir entre 10 y 12 vasos de agua estimula el sistema inmunológico a expulsar las toxinas del cuerpo.



3. Hacer ejercicios de relajación: Practicar la relajación durante 15 minutos como mínimo, ya sea contemplando el paisaje, orando y/o estirándote, entre otras actividades, ayuda a balancear nuestras emociones y contribuye a nuestro bienestar, lo que fortalece nuestro sistema de inmunológico.



4. Poner limón a tu agua: Por sus altas concentraciones de Vitamina C y propiedades depurativas, el limón es clave para protegernos del virus.



5. Respirar: Hacerlo de manera consciente y profunda no sólo estimula la relajación del sistema nervioso, sino que, según algunos estudios, podría tener efectos beneficiosos en la presión arterial. La respiración profunda facilita la entrada del oxígeno en los pulmones, a la vez que la salida del dióxido de carbono saliente, lo que contribuye a bajar el ritmo cardiaco y la presión arterial.



6. Activar la circulación y sistema linfático: Al momento de bañarte, alterna agua caliente con agua fría. De esta manera, estimularás la formación de glóbulos blancos que defienden el cuerpo de enfermedades.



7. Preparar tu propio desinfectante y descongestionante: En un envase con rociador, echar 3 gotas de aceite esencial 100% puros como el de eucalipto, menta, limón, lavanda o incienso (Frankincense). Mezclar con 8 onzas con alcohol etílico de 70% o más. Aplicar en las manos como método preventivo. Para aspirarlo cuando sea necesario, rociar un poco en algún pañuelo; usa una distancia de 6 pulgadas al momento de inhalarlo.



8. Vaporizar: El incienso, eucalipto y la menta son muy beneficiosos por sus poderosas propiedades antivirales. Asimismo, alivian síntomas como la tos, dolores de cabeza y bronquitis, entre otros. Se podrían usar como vaporizadores, respirándolos o añadir dos gotas a un recipiente con agua caliente y respirar cerca.



9. Consumir alimentos que refuercen tu sistema inmunológico:

- Orégano: Agrégalo en sofritos, salsas y pastas. Prepáralo marinándolo con aceite de oliva y ajo para las recetas. Este es uno de los antivirales más potentes.



- Ajo: Consúmelo crudo, preferiblemente, y si lo vas a cocinar, pícalo media hora antes. De este modo, buena parte de sus enzimas y principios activos se conservan luego de cocinarlo. Este resulta ser el antiviral por excelencia.



- Limón y cítricos: La vitamina C de los cítricos es un poderoso antioxidante.



- Frutas: De desayuno y merienda, consumir de 5 a 10 raciones, preferiblemente guayabas, uvas, fresas, granadas , arándanos, açaí o Asaí y blueberries, por su alto contenido de antioxidantes, que reducen los radicales libres que causan daño celular y envejecimiento del cuerpo.



10. Preparar tu propio gel desinfectante: Este se prepara mezclando 2/3 de alcohol 70% o más y 1/3 de gel de sábila (aloe vera).



¿PODEMOS HACER ALGO CONTRA EL COVID-19? ACASO ESO SE PUEDE: ¡CLARO QUE SÍ!



El descalabro político económico que se ha generado nos mueve a recordar la crisis sistémica que vivimos. ¿Podemos hacer algo? ¡Claro que sí! De momento comenzaremos por reforzar la salud.



COVID 19, UN AGENTE INFECCIOSO



La expansión de este virus no se diferencia de otras plagas contemporáneas: nace en Asia, llega a Europa haciendo sus estragos hasta propagarse en América. ¿Cuál es la diferencia en cuanto a su peligrosidad?



Lo que determina el peligro de un agente infeccioso es la combinación de tres factores: el vector de contagio, la morbilidad y la mortalidad. Este virus tiene un vector de contagio entre 1,5 y 2,5, es decir, 3 veces superior a la gripe.



Ello implica que su propagación es geométrica: 1-2-4-8-16-32-64-128-256… y además, a diferencia de la gripe y del SARS (que fue, en 2003, la última epidemia por coronavirus), éste se contagia también durante las dos semanas de incubación, antes de tener incluso síntomas.



INFECTADOS Y MORBI-MORTALIDAD



En cuanto a la morbi-mortalidad, todos vamos a infectarnos por el COVID-19 en los próximos tres meses. Ahora bien, de cada 1000 personas, 900 lo pasarán asintomaticamente, incluidos niños y jóvenes, y 100 mostrarán síntomas. De esos 100, 80 lo pasarán como una gripe de las severas: tos seca, dolor de cabeza y muscular, es decir, una, dos o tres semanas en casa.



De los 20 que quedan, 15 desarrollarán una neumonía bilateral con dificultad para respirar, que requerirá ingreso hospitalario para administrar de acuerdo con los protocolos médicos convencionales, broncodilatadores, corticoides y oxígeno.



Los 5 restantes desarrollarán una fibrosis pulmonar que exigirá inmediato ingreso en la UCI con respiración asistida. De esos 5, 3 morirán. Y los 2 que se salven presentarán secuelas que pueden obligar a un trasplante de pulmón. Estas son las cifras que se manejan actualmente en la comunidad científica occidental.



PARECE NO TAN GRAVE, PERO SI LO ES



El problema es que, a diferencia de la gripe, ante la cual una parte de la población se vacuna y además ataca progresivamente a lo largo de 5 meses al año, está infección es una oleada, de forma que en dos-tres meses se van a producir todos los contagios.



LA ALARMA



Con estos datos podemos obtener unas cuentas sencillas, pero impresionantes. Por ejemplo, en la Colombia actual; de los 50 millones de colombianos, sólo algo más de 4 millones van a tener síntomas.



De éstos, 3.200.000 la pasarán como una gripe mala en casa. 600.000 necesitarán ingreso hospitalario con oxígeno. Y 200.000 necesitarán UCI. El problema es que en el país existen, entre el sistema sanitario público y el privado, solo 200.000 camas hospitalarias y 3.800 camas de UCI.



¿EL PROBLEMA?



El auténtico problema no es la enfermedad en sí, a pesar de que tiene una morbi-mortalidad notable, sino que, debido a sus características, viene en una oleada infectando a toda una población (que no tiene inmunidad previa) en cuestión de 2-3 meses y colapsando el sistema sanitario.



Y la pregunta es ¿quehacer, cuando las camas hospitalarias y las UCI estén llenas? Es decir, cuando por cada cama que se quede libre haya 7 personas esperando, los profesionales tendrán que decidir, a quien atienden y a quien mandan a su casa. Quizá les digan que les mandarán un médico y una bombona de oxígeno, que quizá no les llegue nunca, porque también se habrán acabado.

Normalmente esta decisión se toma en función de la edad y el estado general. Los más jóvenes tendrán más posibilidades de sobrevivir.



ESPERANZA EN UNA APP



En Corea del Sur han resuelto este grave problema con la app Self-Quarantine Safety Protection, que permite evitar el colapso en los hospitales y la expansión descontrolada del virus a través de la

información.

COVID-19: CONTAGIO, CARGA VIRAL Y SISTEMA INMUNITARIO



¿Qué hacer? Ante todo, pensar en nuestras defensas: si tenemos en cuenta que esto es una lotería, es difícil que te toque, pero mientras más chances compres, más posibilidades tienes.



Por tanto, lo que hay que hacer es «no comprar chances». Eso quiere decir que durante las próximas semanas lo que hay que hacer es salir exclusivamente para lo imprescindible, y con medidas de protección, especialmente lavarse las manos a conciencia. No olvide que esto va a durar tan solo unas semanas.



Por favor, no olvides el hecho de que una persona sufra la enfermedad asintomáticamente, (como una gripe) no necesite ingreso hospitalario, depende fundamentalmente de la edad y del estado inmunológico del paciente. Pero también de un concepto que se llama «carga viral», es decir, la cantidad de millones de virus que han entrado en nuestro organismo en el momento del contagio.



Mientras mayor sea esa carga viral, más daño puede hacer el virus a nuestros pulmones mientras nuestras defensas se organizan y fabrican los anticuerpos para defenderse. Y es claro que ello se agrava si decidimos besar a un contagiado, respirar directamente gotitas de pflügge de un infectado o tocar con nuestras manos un objeto sobre el cual han caído esas gotitas hace 3 horas y para colmo nos tocarnos la cara.



Por eso conviene intentar que, cuando nos contagiemos, la carga viral sea la menor posible. De ahí que por eso los confinamientos en casa sean tan efectivos, ya que no estaremos comprando tantos chances o jugando a la lotería, sino que estaremos más protegidos contra un mal que nos puede causar hasta la muerte.



REMEDIOS CASEROS CONTRA EL CORONAVIRUS



Nutriterapia (Usar la alimentación como medio para mejorar la salud. Según dijo Hipócrates "qué la comida sea tu medicina y la medicina sea tu alimento".



Tenemos nutriterapia (zinc, selenio, espirulina), oligoelementos (cobre, plata), homeopatía (este virus se corresponde bastante con Gelsemium), aceites esenciales (tienen un demostrado poder antivírico), así como recursos de las medicinas ayurvédica y tradicional china.



Tampoco deberíamos alejarnos tanto de los recursos clásicos de la medicina naturista, como un poco de dieta (que puede incluir un ayuno o una cura de fresas) y de hidroterapia: fricción matutina; acabar la ducha con agua fría; baños vitales; compresas o envolturas en caso de fiebre.



Los vahos son un gran recurso, siempre que se practiquen bien: como por ejemplo añadiremos al agua un poco de romero y eucalipto, buen abrigo y aplicación de agua fría final.



Y los recursos de siempre: cebollas, ajos, limones, descanso, respirar (y reír o llorar), ¡lo de toda la vida! Recordad que el poder de las emociones sobre la salud física tiene ya evidencia científica.



De entre el pequeño botiquín que los médicos tienen en casa destacamos, para este caso:

Olig Cobre (Labcatal).

Olig Cobre-Oro-Plata (Labcatal)..

Arsenicum album 5 CH.

Gelsemium 5CH.

Ribes nigrum 1DH, M.G. (Boiron Francia).

Citrobiotic (Sanitas).



Y en general vitaminas como las vit. A, C, D, E, la quercetina o vitamina P, y un multivitamínico (que incluya coenzima Q-10 en el caso de personas mayores de 40 años).



Propóleo.



Equinácea (Echinacea purpurea), Rodiola (Rhodiola rosea) y Withania (Withania somnífera), entre otras plantas adaptógenas.



Monolaurin (ácido láurico).



El miedo y estrés que se han creado no ayuda en nada. De ahí la ventaja de estas medicinas de terreno, que nos empoderan y nos dan autonomía.



Contra virus e infecciones: dígitopuntura para fortalecer el sistema inmunitario



Dos puntos de dígitopuntura para fortalecer el sistema inmunitario: Triple Calentador 5 (TE 5) y Pericardio 6 (Pe 6).



¿Cómo aumentar la efectividad del sistema inmunitario con TE 5 y Pe 6?



Pon el antebrazo izquierdo horizontal, palma mirando abajo. Levanta la mano hasta que el dorso haga un ángulo casi recto con el antebrazo y se marquen los pliegues de la muñeca. Pon los dedos de la mano derecha sobre la muñeca izquierda. El dedo meñique queda contra la mano izquierda, que tienes levantada.



En el espacio que queda tapado por el índice, y a media distancia entre los dos huesos del antebrazo, está el punto que buscamos: Triple Calentador 5. Con la punta del dedo número tres de la mano derecha, el corazón, haces una presión fuerte y constante durante 30 segundos. A la vez, con el pulgar haces tenaza presionando debajo del antebrazo, casi en la vertical del TE 5, un poco más hacia el codo: es el Pericardio 6. Después de los 30 segundos, suelta y haz rotaciones de la mano en ambos sentidos para relajar. Se repite tres veces en cada mano. Hazlo, como mínimo, dos veces al día.



Efectos de las infecciones transfronterizas



Sobre el tema de las infecciones en humanos, ante todo mucha calma. Encontraréis información en libros como el del especialista Pablo Goldschmidt («La gente y los microbios»), que ahora ya trabaja desde Suiza para todo el mundo. También en la obra de Martin Blaser («SOS microbios»).



Otra buena herramienta de consulta es «Antibióticos herbales», de Stephen Harrod Buhner (todos están en español).



Y sobre los efectos económicos de las plagas y enfermedades transfronterizas de los animales y las plantas, existen datos en: http://www.fao.org/3/x9800s/x9800s14.htm

Autor: Selección y presentación: Jaume Rosselló (escritor y editor)*



* Este texto contiene parte de los comentarios que solemos compartir con los médicos

pioneros de la revista Integral. También se incluyen, entre otros, los consejos de

digitopuntura de UBK Ki Dojo Cataluña.



Los 10 beneficios de comer una granadilla



Esta fruta cuenta con nutrientes naturales y se le atribuyen propiedades muy positivas para la salud.



BENEFICIOS



1. Es una excelente fuente de potasio, calcio, fósforo y hierro. Además, contiene proteínas y carbohidratos saludables.



2. Provee al cuerpo de vitaminas esenciales como la vitamina A, B1, B2, B3, B9, C, E, K y la provitamina A.



3. Puede ser utilizada como un tranquilizante natural, ya que se recomienda su consumo para la estabilización de los nervios.



4. Es muy efectiva como laxante y estimulante digestivo. Además, controla la acidez y ayuda a cicatrizar las ulceras estomacales.



5. Al consumirse entera, con semillas, presenta un alto contenido de fibra, muy beneficioso para la salud.



6. Por tratarse de un relajante natural, es posible que favorezca el sueño de las personas que sufren de insomnio.



7. Debido a sus excelentes propiedades, puede ayudar a eliminar el colesterol en la sangre y prevenir la anemia.



8. Regula el ritmo cardíaco y la presión arterial, por lo que disminuye la posibilidad de riesgos cardiovasculares, como el infarto.



9. Ayuda en la formación de glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas en la sangre, que son muy importantes para el organismo.



10. Es muy buena para la vista, y su consumo es muy recomendable en niños, ya que activa su crecimiento.



El MARAÑÓN



Contiene cinco veces más la vitamina C que la naranja, lo que es bueno en la lucha contra la gripa y por ende contra el Covid-19. Además, de su consumo los pulmones, órgano que se constituye en la victima principal del ataque del coronavirus, se fortalecen.



Al probarlo, se siente una sequedad en toda la boca y puede resultar similar a la sensación de comer mamoncillo. Está compuesto en un 88% por humedad.



El aceite de marañón es de color negro con textura adherente y representa el 20% del peso de la nuez.



Dadas sus propiedades cáusticas ayuda a quemar o corroe los tejidos orgánicos y es resistente a altas temperaturas. Por ello, tiene usos tanto de carácter industrial como medicinal.



Es por ello que existen más de 200 patentes relacionadas con su uso como materia prima para resinas fenólicas (la cual se usa hoy en día junto con otros aditivos, como por ejemplo en el caso de la madera, usadas como masa de moldeado en la elaboración de piezas plásticas resistentes al calor) y polvo de fricción para la industria automotriz.



Por el lado medicinal, el aceite tiene el componente para tratar desórdenes dermatológicos como la lepra, la elefantiasis (síndrome caracterizado por el aumento de algunas partes del cuerpo) y la psoriasis (enfermedad de la piel que causa descamación e inflamación)



Es así como esta ’fruta perdida’ es valorada por miles de personas que la describen como la fruta de la memoria, la fruta que te ayuda a mantener el peso ideal, la que ayuda a problemas de migraña, triglicéridos, diabetes, presión arterial … mejor dicho: ¡la fruta milagrosa! Tenemos entonces una enorme ventaja de encontrarla en nuestro país como producto listo para consumir y así empezar a disfrutar de todos los beneficios que nos ofrece.



La semilla de marañón está cargada de antioxidantes, vitaminas, magnesio, fósforo, manganeso, zinc, cobre e hierro (estos dos últimos eliminan los radicales libres), además de que no tiene colesterol. Esta semilla, al igual que las nueces, hará que su cuerpo reciba un golpe de beneficios.



1. Cuerpo sano gracias a las semillas de marañón. Cuando no podemos frenar el antojo y nos sentamos a comer ciertas semillas, de repente llega el sentimiento de culpa por engordar, pero sepa que la semilla de marañón no tiene colesterol.



2. Ayudan a controlar el peso. La fibra de las semillas de marañón ocasiona que quien las consuma se sienta satisfecho rápidamente, apoyando los procesos para mantener un peso ideal, pero eso no es todo porque la fibra brinda energía y acelera el metabolismo, apoyando un adecuado proceso digestivo.



3. Una semilla que evitará que nos sintamos mal. Como indicamos al inicio, las semillas de marañón son una rica fuente de magnesio; este es muy bueno para controlar la presión arterial alta, evitar que suframos espasmos musculares, fatiga y migrañas. A su vez, refuerza los huesos y regula el tono de los nervios para mantenerlos sanos.



4. Lucir radiantes es posible gracias al marañón. El hierro de las semillas de marañón elimina los radicales libres (esos que dañan nuestras células) y produce melanina, un pigmento vital para una piel hermosa.



5. Colabora con la salud dental. Dientes fuertes y encías sanas… acá va otro ’gracias’ para las semillas de marañón cuyos químicos matan las bacterias conocidas como ‘Gram’ , las cuales son culpables de la caída de piezas dentales, caries y acné.



6. Hasta la visión se ve beneficiada. Las semillas de marañón contienen Zeaxanthin, un pigmento antioxidante que es absorbido por la retina y la protege de la degeneración y los rayos ultravioleta del Sol.



7. Ayuda a evitar la Diabetes tipo 2. Las grasas monoinsaturadas de las semillas de marañón colaboran para reducir los bien conocidos triglicéridos y el riesgo de que la persona desarrolle Diabetes tipo 2.



8. ¡Contra el cáncer! Las proantocianidinas (una clase de pigmento vegetal) presentes en la semilla del marañón tienen como tarea defendernos de las células que producen cáncer, por ejemplo, el de colon. Se sabe que intervienen para que las células cancerígenas no se dividan.