AMLO a favor de desaparecer el Conapred y que Segob combata racismo y discriminación.



Ricardo Montoya



A pregunta expresa de los reporteros, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció a favor de desaparecer el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) y que la Secretaría de Gobernación se encargue de combatir el racismo y la discriminación.



Esto a raíz de la polemica que despertó la invitación que hizo ese organismo al cómico Chumel Tórres a participar en un foro sobre la materia pese a los señalamientos que hay en contra de este individuo de incurrir en actos de clasismo y discriminación.



En su conferencia de prensa, en el C5i de Hidalgo, el presidente López Obrador insistió que ese tipo de organismos se crearon para simular entrega de presupuesto, por lo que deberían de suprimirse.



En el auditorio del C5i se le preguntó al mandatario: ¿Tendría que desaparecer Conapred?.



- ’Sí, y que la Secretaría de Gobernación que tiene que ver con los derechos humanos se haga cargo. Claro que se tiene que combatir el racismo, y se tiene que combatir la discriminación, pero no crear un organismo para cada demanda de justicia’.



El presidente criticó que existe un instituto para adultos mayores, un instituto para personas con discapacidad, un instituto para la radio la televisión, un instituto para la regulación energética, otro instituto para la regulación del gas, otro instituto para la transparencia, ’otro instituto como este.



El titular del Ejecutivo señaló que ayer se pensó que no tenía información suficiente o estaba simulando cuando dijo que no sabía la función de uno de esos organismos supuestamente para combatir la discriminación.



’Pero yo le pregunto a la gente que nos está viendo ¿sabían que existía ese organismo? Hago esa pregunta, que por cierto ¿cómo se llama? Conapred ¿Sabían los mexicanos del Conapred? Y ya me enteré de que lo crearon durante el gobierno del presidente (Vicente) Fox, pero así se crearon todos esos organismos y la gente ni siquiera saben que existe’.



El primer mandatario criticó que esos organismos surgieron como hongos después de la lluvia, porque era la manera de ’cooptar, es lo suave, lo más claro es comprar conciencias, comprar voluntades. Se fueron creando todos esos organismos para darle trabajo, empleo, a los allegados y el pueblo que es el que manda y es el que debe recibir los beneficios ni siquiera sabe de la existencia de esos beneficios’.



Señaló que solo eran distractores para crear todo un andamiaje, se hablara mucho sobre los temas y se permitiera el saqueo y el robo, como el maiceo que aplicaba Porfirio Díaz cuando había oposición. ’Cuando alguien lo cuestionaba decía: ese gallo quiere maíz y maiceaban al gallo y dejaba de cantar el gallo’.