AMLO: A la ciudadanía ante la situación del coronavirus en México tener calma y confianza en el Gobierno sobre el manejo de la economía

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador pidió a la ciudadanía tener calma ante la situación del coronavirus en México y el mundo, así como confianza en el gobierno sobre el manejo de la economía, luego de la crisis que se detonó en los mercados internacionales por la pandemia.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, el Ejecutivo federal, afirmó también que se seguirán las indicaciones de los especialistas y no se mezclarán los temas del virus con la política, pues dijo que no puede haber conjeturas, improvisaciones u ocurrencias porque el tema requiere de especialistas.

El Mandatario federal, señaló que "todas las decisiones que tomemos (sobre el coronavirus) van a tener como referencia las indicaciones de los técnicos, de los médicos y de los científicos; aquí nada de política".

’Que los mexicanos sepan que tenemos reservas suficientes para enfrentar cualquier crisis que se pudiera dar, vamos a proteger a los más débiles y pase lo que pase se va a mantener la inversión para los programas integrales de desarrollo’.

El Presidente, dijo ’nos agarra (la pandemía) en crecimiento de recaudación, entre enero y febrero aumento en cinco por ciento, esto es 50 mil millones de pesos adicionales respecto al año pasado. (Sobre) la depreciación del peso, por el coronavirus pensamos que se va a atender, el mismo mercado se va a ajustar’, refirió.

LOS MERCADOS SE HUNDEN POR CORONAVIRUS

Luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS), dijera que el coronavirus es una pandemia, la Bolsa Mexicana de Valores paró esta mañana de emergencia tras un desplome de 7 por ciento

Los mercados en Asia y Europa cayeron, y el mercado bursátil local no fue ajeno a esto; el principal indicador de la Bolsa, el S&P BMV IPC, arrancó en 37 mil 878.15 unidades.

De acuerdo con analistas financieros, el anuncio realizado por el presidente estadounidense Donald Trump, respecto a la cancelación de vuelos provenientes de Europa, excepto del Reino Unido, aumentó el nerviosismo entre los inversionistas.

Para Banco Ve por Más, la cancelación de los vuelos provenientes de Europa y provocó la fluctuación en los mercados financieros internacionales.

Además de la propuesta que hizo el presidente Trump al Congreso de su país para la compra de activos y una disminución de requerimientos de capital para los bancos, no fue bien recibida por los mercados.

Para Grupo Financiero Monex, la preocupación recayó en el anuncio de la cancelación de los vuelos hacia Estados Unidos provenientes de Europa; los metales preciosos, así como el petróleo han reportado bajas importantes.