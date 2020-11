AMLO: a productores no incrementar el precio de la tortilla esperar unos meses debido a la crisis por pandemia

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 30, NOVIEMEBRE, 2020, 13:08 hrs.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, pidió a los productores de maíz del país que no incrementen el precio del kilo de tortilla y que esperen unos meses para evitar que 2021 inicie con aumentos en los precios como ocurría en gobiernos anteriores.



El Presidente, reconoció que la pandemia de covid-19 y la crisis económica han impactado al sector económico, pero resaltó que el gobierno también hace el esfuerzo de no incrementar el costo de los energéticos.



El Ejecutivo federal señaló, que dada circunstancia por la que atravesamos, pandemia y el esfuerzo que estamos haciendo, no están aumentando energéticos, todos estamos ayudando, muy bien, como los empresarios que a pesar de crisis no despidieron trabajadores.



Sostuvo que no es una orden, no decreto, es solicitud amigable para esperar unos meses.



Necesitamos también acabar con la mala costumbre de que inicie año con aumentos de precios. Vamos a terminar con eso, por eso les pedimos que nos ayuden.



Asimismo el Mandatario informó que pidió a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, que se ponga en contacto con los productores de maíz para hacerles llegar de manera formal la petición.



"Ya habrá tiempo para análisis, los costos. Si los busca la secretaria de Economía, en efecto es de mi parte. Con libertad, no por decreto. Apegarnos a la realidad del mercado", agregó.



El Presidente está de acuerdo a la necesidad de la gente por consumir un producto básico como el maíz, por ello insistió a los productores "que nos esperen para ayudar a la gente, porque sin maíz no hay país".



DERECHOS DE LA MAÑANERA SON LIBRES



El Gobierno federal pidió a YouTube que permita que los ciudadanos y medios de comunicación hagan uso de los contenidos de conferencias y actos del presidente Andrés Manuel López Obrador.



El vocero de la Presidencia, Jesús Ramírez, sostuvo que los derechos de las conferencias matutinas son libres y para eso "ya se habló con YouTube".



"Derechos de conferencia son libres, ya se habló con YouTube. Quienes quieran usar imagen, lo hagan con redes oficiales, para que se libran de estos reclamos", detalló.



Pidió a quienes quieran usar imagen del Presidente y sus actos que lo hagan a través de las redes oficiales con el fin de que se eviten que haya algunas plataformas que les impidan su uso y "se libren de estos reclamos".



Esto luego de que se le preguntó al Presidente si sabía que había plataformas que se aprovechan de su imagen y no permitían el uso libre de la misma.



ES UNA VERGÜENZA ALIANZAS PRI, PAN y PRD



El presidente López Obrador afirmó que supo de la unión de bloques en contra de su gobierno en Baja California, la cual le generó "una dicha enorme" por "tener la razón histórica".



El Presidente calificó como "muy vergonzosas" las alianzas políticas que están haciendo los partidos del PAN, PRI y PRD con miras a las próximas elecciones, en las cuales el mandatario prevé que "les va a afectar" unirse contra el bloque de gobierno.



El Mandatario cuestionó el rol que han hecho los bloques contrarios a su gobierno con miras a las próximas elecciones parlamentarias de 2021 y afirmó que la política "no es una ciencia exacta".



"Yo creo que esa alianza en contra les va a afectar más. Yo ni debería de estar diciendo, pero un consejo no se le niega a nadie porque imagínese los que pensaban que los del PRI era una cosa y el PAN otra y el PRD otra, y ahora todos juntos, pues va a tener un efecto bumerang, un efecto contrario, les va a perjudicar mucho. La política no es de ciencia exacta, es de aproximación. No es que 2 y 2 son 4. No, no es así", dijo el mandatario.



Agregó además que la unión de estos partidos " es muy vergonzoso, imagínense qué estaría diciendo Manuel Gómez Morin si viviera, o Jesús Reyes Heroles, o Carlos Madrazo, padre finado. Bueno, y los fundadores del PRD. Pero así están estas cosas, pero es muy normal que se manifiesten los dirigentes del PAN, es su derecho además".



Previo a esos comentarios, el presidente López Obrador se refirió específicamente a la alianza que ha decidido tomar el PRI y el PAN en Baja California, un hecho que él afirmó que lo celebró.



"Me dio mucho gusto, lo celebré, porque no deja de ser un timbre de orgullo, el haber dicho hace muchos años de que era lo mismo el PRI y el PAN, que de era el ’PRIAN’, y todavía muchos pensaban de que era una exageración de mi parte, de que estaba yo inventando".



El Ejecutivo federal, agregó que en su visita al norte del país "me informo de que se van a aliar, el PRI y el PAN, en Baja California, van juntos en contra de nuestro proyecto. Imagínense la dicha enorme que me produce el tener la razón histórica y además de que se terminen de quitar las caretas, las máscaras, se haga un lado la simulación y ya, de manera abierta se presente como lo que son, representantes de una minoría que ahora se siente desplazada, se sentían los dueños".



El Mandatario, señaló que en su gobierno "vamos a seguir respetando el derecho de disentir, no vamos a perseguir a nadie, no va haber fabricación de delitos como era antes, no va haber censura a los medios aunque estén todos los días en contra nuestra".