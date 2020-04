AMLO acusa a conservadores por noticias falsas sobre Covid-19

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) consideró que el conservadurismo está detrás de las noticias que alertan sobre una supuesta falta de camas para atender los casos de COVID-19 en el país.



En conferencia de prensa, el jefe del Ejecutivo federal señaló que los grupos que se oponen a su gobierno tienen una gran maquinaria a su servicio para desinformar a la población y crear pánico en un momento como el que vive México y el mundo ante la propagación del virus SARS-CoV-2.



Lamentó que medios de comunicación y la oposición a su gobierno utilicen esta coyuntura delicada para atacar su proyecto de nación. ’Hay muchas noticias falsas, tenemos la responsabilidad de atender todas las demandas y quejas, pero hasta ahora afortunadamente tenemos capacidad para atender a los enfermos, a quien requiere atención médica.



Al preguntarle si esa información es producida por sus opositores, respondió: ’Sí, o sea yo nunca he repartido despensas ni he hecho un fraude electoral, ni he pagado para que hablen bien de mí, ni tengo ‘bots’. Lo lamentable es que en estos tiempos esto suceda. Tenemos diferencias, claro que tenemos diferencias, pero no se vale que se utilice el dolor de la gente, eso es de ‘chombos’’.



En ese sentido, López Obrador volvió a cuestionar que medios como la revista Proceso traten de lucrar con la tragedia que muchos mexicanos están viviendo a raíz de la contingencia sanitaria por el Covid-19 y no sean solidarios con la prueba que vive el país.



