AMLO adelantará pensión a adultos mayores por coronavirus

MÉXICO. Ciudad de México. marzo 18, 2020.- Ante el brote de coronavirus Covid-19 en México, se adelantará el pago de la pensión a los adultos mayores a partir de esta semana, informó esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.



Precisó que se entregará el equivalente a cuatro meses de apoyo económico, por lo que está vez, los adultos de la tercera edad no recibirán dos mil 670, sino el doble, cinco mil 240 pesos, lo que significará ayudar de inmediato a más de ocho millones de personas ante la situación del coronavirus.



"Les adelanto, que una de las medidas que se van a tomar y aprovecho para informarlo es que se va a dar recursos anticipados a los adultos mayores, que en vez de un bimestre les vamos a entregar dos bimestres, el equivalente a cuatro meses, a partir de esta semana comenzamos", aseguró.



Sin embargo, el mandatario pidió a los beneficiarios considerar que se estan incluyendo dos bimestres: "Ellos son gente muy responsable, pero no está demás decirles que administren bien".



Durante su conferencia matutina, López Obrador agregó que el gobierno se preocupa por el coronavirus, pero no se paralizará la economía ya que afectaría a millones de personas.



Aunado a esto afirmó que, pese a la crisis por el Covid-19, se mantendrán los programas de Jóvenes Construyendo el Futuro y Sembrando Vida; además, sostuvo que se apoya a las empresas por lo que consideró que no va a haber problemas de desempleo