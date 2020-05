AMLO afirma que no contratará deuda pública para enfrentar crisis por Covid-19

Ciudad de México. Mayo 7, 2020.-El presidente rechazó la propuesta del Consejo Coordinador Empresarial para adquirir deuda pública, como medida para atender la crisis por el coronavirus

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no contratará deuda pública para enfrentar la crisis económica que enfrenta el país ante la propagación mundial del coronavirus.



En conferencia matutina precisó que «no habrá endeudamiento público, ni rescate a los de arriba» como medida para para hacer frente a dicha crisis.



«Ante la pandemia estamos aplicando una política social distinta a lo de siempre, antes lo primero era rescatar a los de arriba y endeudar al país; ahora actuamos con austeridad, no permitiendo la corrupción y no endeudando y al mismo tiempo protegiendo a los más necesitados», refirió López Obrador.



Esto comentó el presidente luego de que ayer, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), hiciera un llamado al gobierno federal para aplicar dicha medida como forma para rescatar la economía en México. Hoy el mandatario rechazó la propuesta.



«Son deudas que vamos a heredar a la futuras generaciones, a veces se olvide que la deuda pública se traslada de generación en generación».