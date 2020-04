AMLO agradeció a Donald Trump su intervención por interceder en la negociación de México en la OPEP

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador agradeció la intervención del Donald Trump para interceder en la negociación de México en la OPEP, ya que aseguró que fue un proceso tensó en el que se defendió la producción de crudo mexicano; también señaló que el acuerdo será benéfico para el mundo ya que esto pacto no agravará la crisis económica.



En su conferencia matutina, el Mandatario federal informó’ sobre el acuerdo que se logró en la reunión de la OPEP, que consideramos fue favorable para México y considero que para el mundo, tanto para productores como consumidores porque se logra estabilizar, y en el peor de los casos se evitar una caída mayor en los precio del petróleo, lo cual habría precipitado más la crisis económica mundial y hubiese provocado una mayor caída de la economía en el mundo.



El jefe del Ejecutivo, ratificó su llamado para que profesionales de la salud se sumen para trabajar en el plan de salud del gobierno para atender la pandemia de coronavirus.



Dijo que hasta el momento se han contratado cerca de 3 mil 700 personas. "Volver a pedirle a los médicos del país que nos ayuden porque necesitamos tener más médicos, más enfermeras sobre todo especialistas, si no se tienen los especialistas porque es un problema también del fracaso de la política neoliberal.



"Se han registrado aproximadamente 14 mil médicos y se han contratado como 3 mil 700; se está llevando a cabo un curso de formación rápida, breve, y se tiene ya un diseño de atención especial.



A la vez decirle a la gente que en los momentos más difíciles de la epidemia vamos a tener las camas, los equipos, los médicos y las enfermeras, a pesar de las carencias estructurales, a pesar de los pesares vamos a salir adelante, vamos a enfrentar al coronavirus y México saldrá adelante como lo dijimos desde el principio".



Urge aprobar ley de amnistía para reducir riesgos de contagio por covid-19 en cárceles, el Presidente dijo urgió a los legisladores a aprobar la ley de amnistía para depurar las prisiones y se evite brotes de la enfermedad; la ley beneficiaría a quienes cometieron delitos no graves, eso es lo que plantea la iniciativa entonces ya por la edad que puedan salir, ojalá se apruebe pronto y podemos iniciar, lo podemos hacer en breve.



FALSO EN AUMENTO A TARIFAS DE LA LUZ, SON TRAVIESOS QUE BUSCAN CONFUNDIR



López Obrador dijo que los rumores en redes sociales sobre una supuesta alza a las tarifas de la luz, son falsas.



"Ayer en redes empezaron a hablar de aumentos en precios de la luz, falso de toda falsedad; son los traviesos que andan buscando confundir".



Equipo e insumos contra Covid-19 son para todos los estados. El Presidente desestimó las peticiones de algunos gobernadores de recursos extraordinarios para enfrentar la pandemia de covid-19; López Obrador señaló que en este tema no se están escatimando recursos y que todos los insumos y equipos que se adquieren, además de los convenios con los hospitales privados, son para beneficio de todos los mexicanos.



Rechazó que debido a diferencias con gobernadores a sus estados no se les dé el apoyo; ’sería ruin, canallesco’, aseveró.



"Llevamos buena relación con los gobernadores, pero siempre hay polémica y debate, pero eso es consustancial a la democracia, lo que si les puedo garantizar es que se han entregado recursos por adelantado.



En el caso de los recursos de salud se les entregó hasta junio, para que no vayan a decir que no tienen.



"Este acuerdo que firmamos con los hospitales privados es para todo el país, sin distinción, todo lo que compramos de equipo es para todos. Sería ruin, canallesco, negar equipos médicos a ciertos estados solo porque tengan diferencia con nosotros, nada de eso, se trata del pueblo de México el que necesita ayuda".



SER AUTOSUFICIENTES EN COMBUSTIBLES DIJO LÓPEZ OBRADOR.



México compra en el exterior 70 por ciento de los combustibles que se usan en el país, por eso la rehabilitación de las refinerías y la construcción en Dos Bocas es por un tema de seguridad nacional y soberanía, pues el día que le niegue al país la compra de gasolina, no duraría mucho, señaló.



’El objetivo de la política energética es no vender petróleo crudo, transformar la materia prima, el petróleo crudo en México, producir en México las gasolinas, ser autosuficientes, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo.



’Estamos entre los primeros que a pensar de vender petróleo, somos de los países que más compramos combustible y gasolinas en el extranjero, es una paradoja.



Yo siempre digo que es como vender naranja y comparar jugo de naranja, la política nuestra es que podamos ser autosuficiente en combustibles.



’¿Cuánto compramos en porcentaje del consumo nacional? 70 por ciento. Y no es un asunto nada más económico, es un asunto de seguridad nacional, de soberanía.



La irresponsabilidad de los tecnócratas no tuvo límites, no se midieron. ’Imagínense que no nos vendan gasolina, ¿Cuánto tiempo aguantamos? No mucho; teniendo el petróleo crudo, por eso es esta política y la vamos a continuar’.



CON REFORMA AL ARTÍCULO 4 DE LA CONSTITUCIÓN, ’YA ME PUEDO IR TRANQUILO’



Tras el rechazo de la oposición a su propuesta para que la revocación de mandato sea el próximo año, López Obrador dijo que un Presidente sin el apoyo popular es un florero; y que él, en específico ya se puede ir tranquilo luego de haber impulsado la reforma al artículo 4 de la Constitución que establece el derecho a la pensión de adultos mayores, niños y niñas con discapacidad y apoyos a estudiantes, además de garantizar el derecho a la salud.



"La última reforma a la constitución que me importaba muchísimo fue la reforma al 4 constitucional y ya se aprobó que es toda una revolución pacífica, imagínense elevar a rango constitucional el derecho de adultos mayores a la pensión, ya me puedo ir tranquilo, elevar a rango constitucional el derecho de niñas y niños pobres a una pensión, el derecho de los estudiantes de 11 millones de estudiantes pobres a recibir una beca, el derecho constitucional a la atención médica y medicamentos gratuitos, ¿cómo le van a dar marcha atrás a eso?, a ver que me lo expliquen, si van a necesitar dos terceras partes, no es cambiar la constitución con mayoría simple, sino con mayoría absoluta".



OFRECE BASE O TRABAJO EVENTUAL A PERSONAL MÉDICO ANTE COVID-19



El Presidente reiteró su llamado para que personal médico se aliste para trabajar en el sector salud durante la contingencia por el coronavirus; dijo que quien quiera se le ofrece trabajo de base, o también un empleo por 6 meses en tanto dure la crisis sanitaria.



"Terminó haciendo el llamado a los médicos a las enfermeras, que son tan indispensables en estos momentos, que nos ayuden, que se inscriban para participar, aunque sea de manera temporal, pero también les garantizamos trabajo permanente, tenemos un déficit de médicos, de enfermeras, de especialistas.



"Les garantizamos trabajo, vamos a dar base, pero si no quieren trabajar todo el tiempo que nos ayuden cuando menos 6 meses, nada más que pasemos esta situación difícil para nuestro pueblo.



Se pueden inscribir, se están llevando a cabo cursos de capacitación con los mejores especialistas".