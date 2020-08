AMLO ahora viola la Ley sobre los Símbolos Patrios

24 agosto, 20200228





Emilio Trinidad Zaldivar



En esa desenfrenada, irresponsable y mal oliente idea de hacer de México su propiedad, Andrés Manuel López Obrador no repara en las leyes -que desconoce- ni en lo que significan para la nación los símbolos patrios que deben ser no sólo admirados sino respetados como elementos de identidad nacional, y por tanto, inalterables, inamovibles.



Esa forma de creer que la patria le pertenece, lo hizo a él y a sus muy torpes colaboradores, atreverse a modificar en en zócalo capitalino -ahora que deberíamos festejar el mes de septiembre pero la pandemia nos lo impide-, poner adornos, luces multicolores y pendones y banderines, con el escudo nacional extraviado, oculto, olvidado, rechazado, y en su lugar, el águila que en su partido Morena utilizan.



En la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales, publicada en el Diario Oficial el 8 de febrero de 1984, y que se sepa no ha sido modificada, en el Capítulo Tercero, dice en su Articulo 5º.-Toda reproducción del Escudo Nacional deberá corresponder fielmente al modelo a que se refiere el Artículo 2º de esta Ley, el cual no podrá variarse o alterarse bajo ninguna circunstancia.



Dice también en su Artículo 6º.- Las Autoridades podrán hacer Uso Oficial del Escudo Nacional sin autorización de la Secretaria de Gobernación. Así mismo las Instituciones y personas físicas, previa autorización de la Secretaria de Gobernación y apegándose estrictamente a lo establecido en los artículos 2º y 5º de la presente Ley, podrán reproducir el Escudo Nacional cuando contribuya al culto y respeto de dicho Símbolo Patrio, así como a difundir su origen, historia y significado.

Cuando las Autoridades hagan Uso Oficial del Escudo Nacional en monedas, medallas, sellos, papel, edificios, vehículos y sitios de Internet, en la reproducción de dicho Símbolo Patrio, sólo se podrán inscribir las palabras ’Estados Unidos Mexicanos’, las cuales deben formar un semicírculo superior en relación con el Escudo Nacional.



Y para que entiendan los obtusos integrantes del gobierno federal y de la Cuarta Transformación que deben dejar de violentar la ley, el Articulo 56 dice: Constituyen infracción a esta Ley las conductas siguientes:

I. Alterar o modificar las características de la Bandera Nacional establecidas en l Artículo 3º de esta Ley.

II. Utilizar el Escudo Nacional sin la autorización a que se refiere el Artículo 6º de esta Ley.



Quisiera seguir apuntando las violaciones a la Ley sobre el Escudo, La Bandera y el Himno Nacionales, pero por el enojo que me provoca ese atrevimiento de López Obrador y sus ignorantes compañeros de gabinete, prefiero dejarlo así, porque considero aportar suficiente información para que las autoridades que violan la Ley, corrijan su terrible error.



¿Donde estudió Derecho el Asesor Jurídico de la la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, para desconocer o guardar silencio ante tal atropello a los Símbolos Patrios?



Estos políticos de cuarta, arrogantes, insensibles, cínicos y creyentes de haber conquistado México, nos llevan día con día a los peores escenarios que cualquier nación quisiera evitar.