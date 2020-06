AMLO: Al resultar positivo del virus, Zoe Robledo, deseo que se mejore, que salga adelante

El presidente Andrés Manuel López Obrador en conferencia de prensa en Palacio Nacional, deseó pronta recuperación a Zoe Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).



Quien señaló ayer por la noche que dio positivo a COVID-19, e informó que la familia del funcionario federal también está contagiada.



"Deseamos que se mejore, que salga adelante’. Se contagió y está recluido en su casa, está bien pero hay que estar atentos.



El Mandatario federal indicó, de acuerdo al informe que nos dio ayer, tiene la infección del virus, pero sin gravedad, lo cierto es que es un virus muy peligroso, es una pandemia que produce mucho dolor, mucho sufrimiento.



Ayer el funcionario federal, quien estuvo de gira el fin de semana para acompañar al Primer Mandatario en Tabasco, detalló que sus contactos se encuentran en vigilancia epidemiológica.



En un comunicado, el IMSS detalló que "luego de presentar síntomas de la enfermedad el 06 de junio, Robledo Aburto se realizó la prueba, la cual resultó positiva".



"A partir de la confirmación, se aplicó el protocolo epidemiológico correspondiente y se determinó el aislamiento domiciliario del titular y se informó a las personas con las que tuvo contacto", agregó la dependencia a su cargo.



El IMSS detalló que su director "se encuentra en buen estado de salud y desde su domicilio trabaja y coordina las responsabilidades que tiene en el Instituto Mexicano del Seguro Social a nivel nacional, en seguimiento puntual a las acciones que realiza la Institución.



El instituto precisó que se encuentra "en permanente vigilancia de la evolución del caso y de las personas que tuvieron contacto con el director General del IMSS".



SOBRE CASO ENRIQUE ALFARO



El presidente Andrés Manuel López Obrador consideró que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, fue irrespetuoso de la investidura presidencial al señalarlo como orquestador de las protestas en Guadalajara a raíz del asesinato de Giovanni López a manos de la Policía estatal.



El Mandatario federal señaló que él no es hipócrita y si hace un señalamiento directo no se esconde en argumentos políticos para deslindarse de la responsabilidad de sus actos.



’Se me hizo algo injusto, incluso irrespetuoso de la investidura presidencial, no se pueden lanzar esas acusaciones a la ligera; echarle la culpa a otros de lo que uno está enfrentando de los problemas que cotidianamente uno tiene que enfrentar como gobernante.



’Yo no estoy acostumbrado a tirar la piedra y esconder la mano, no soy hipócrita, eso tiene que ver con los conservadores’, expresó el jefe del Ejecutivo federal en conferencia de prensa.



El presidente indicó que su relación con el gobernador Alfaro es ’bien a secas’ y afirmó que no buscará confrontarse con él por lo que ordenó al gobierno federal no inmiscuirse en el caso.



En todo caso, señaló, corresponde a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía General de la República atraer las indagatorias de los abusos policiales en dicho estado como parte de las acciones para contener el coronavirus.



’No tenemos por qué inmiscuirnos, Jalisco es un estado libre y soberano si hay violación existe la CNDH lo dije desde la mañana del viernes que tiene que intervenir la Comisión por oficio y en su caso la FGR’, dijo.



El titular del Ejecutivo, abundó que no ha entablado comunicación con Enrique Alfaro a raíz del cruce de señalamientos.