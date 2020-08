AMLO alude al Evangelio y al comunismo en su spot del Informe de Gobierno

www.guerrerohabla.com



Ciudad de México. 25 agosto, 2020.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aludió al papa Francisco, al Evangelio e incluso al comunismo en el primer spot con motivo de su segundo Informe de Gobierno, el cual realizará el próximo 1 de septiembre en Palacio Nacional.



López Obrador, quien ha reiterado en diferentes ocasiones admirar al presidente Benito Juárez —artífice de las Leyes de Reforma cuyo objetivo fue la separación de la Iglesia y el Estado—, señala en su mensaje que los apoyos que implementa su gobierno a los más pobres no corresponden a una visión comunista sino que representa ’el centro del Evangelio’



’Los conservadores sostienen que estamos llevando al país al comunismo. El papa Francisco ha dicho que ayudar a los pobres no es comunismo, es el centro del Evangelio. Es para decirles: ‘tengan para que aprendan’, dice el mandatario en la grabación que dura 30 segundos.



López Obrador informó en días pasados que enviará por escrito a la Cámara de Diputados su segundo informe de gobierno y desde Palacio Nacional, el martes 1 de septiembre, dará un mensaje sobre el estado que guarda la nación.



A diferencia de hace un año, cuando López Obrador rindió su informe ante 500 invitados en el patio de Palacio Nacional, en esta ocasión se prevé que solo su gabinete lo acompañe, como en el último informe trimestral que realizó. Estos cambios son para seguir las medidas de "sana distancia" y evitar contagios de coronavirus.



Este lunes, López Obrador difundió otro video para promocionar el sorteo alusivo a la venta del avión ’José María Morelos y Pavón’, que organiza la Lotería Nacional, el cual fue grabado dentro de la aeronave, a la cual había dicho que no se subiría.



Luego de mostrar el interior del avión TP-01, el cual fue comprado en el sexenio de Felipe Calderón y utilizado por el expresidente Enrique Peña Nieto, el mandatario reiteró que la aeronave es un insulto para un país con altos índices de pobreza.



Como líder opositor, López Obrador cuestionó la difusión de spots previos a los informes de gobierno durante la administración de Enrique Peña Nieto, una situación que le fue criticada desde septiembre de 2019 publicó sus primeros promocionales como presidente.



Fuente: Expansión Política