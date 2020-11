AMLO anuncia ampliación de convenio con hospitales privados para atender pacientes Covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO)anunció que aumentará el número de hospitales privados que atiendan sin costo a pacientes con COVID-19.



’Vamos a ampliar el convenio que se tiene para garantizar una mejor atención a los afectados de COVID’, dijo el jefe del Ejecutivo.



Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador destacó que ahora los hospitales públicos cuentan con más camas disponibles, sin embargo, preparan un convenio para que hospitales privados no sólo atiendan de forma gratuita a enfermos con otros padecimientos, sino también con COVID-19.



’Lo que se está haciendo es dejar a los hospitales en dónde hay médicos más especializados, más equipos, dónde se puedan salvar más vidas y también se ha optado para que en hospitales privados se atienda también a enfermos graves de COVID, esto no se contempló en la primera etapa del convenio, se atendían a pacientes con otros padecimientos en hospitales privados para liberar camas en los públicos y atender a los enfermos de COVID’, explicó.



Por su parte, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer recordó que el pasado 13 de abril el Gobierno Federal firmó un convenio con la Asociación Nacional de Hospitales Privados y con el Consorcio Mexicano de Hospitales con el objetivo de garantizar el servicio a derechohabientes de instituciones públicas.



’Hoy tendremos la ampliación de dicho convenio con los hospitales privados, ellos pondrán a disposición de la población 50 hospitales COVID, seleccionados con los mejores médicos y equipos, que nos da 150 camas agregadas’, explicó.



¿Quiénes serán atendidos en hospitales privados?

El presidente López Obrador explicó que los hospitales privados atenderán a derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) así como a aquellos pacientes que no cuenten con seguridad social.



’Ya no sólo se va a atender a enfermos que tienen padecimientos distintos, no necesariamente enfermos de Covid, se va a seguir atendiendo a los enfermos del Seguro Social, del ISSSTE, a los que no tienen seguridad social, a todos, de distintos padecimientos y ahora también se van a atender enfermos COVID, se va a disponer de 150 camas en hospitales privados para lograr el propósito principal de salvar vidas’, dijo.



Asimismo, señaló que la atención médica será gratuita, ’no van a pagar nada, es parte del presupuesto público’.