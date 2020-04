AMLO anuncia decreto de 11 medidas por Covid-19 para enfrentar crisis económica

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció esta mañana en su conferencia matutina en Palacio Nacional la publicación de un decreto con 11 medidas de austeridad en el gobierno federal para hacer frente a la crisis ocasionada por la pandemia del coronavirus Covid-19 y por la caída de los precios del petróleo.



El Ejecutivo Federal planteó que con la entrega de 3 millones de créditos y la creación de 2 millones de empleos se protegerá al 70% de las familias mexicanas, señaló que en estas medidas de austeridad no se tocarán los programas prioritarios, Sembrando Vida, adultos mayores, personas con discapacidad, Jóvenes Construyendo el Futuro, así como construcción del Aeropuerto Internacional ’General Felipe Angeles’, la Refinería Dos Bocas y el Tren Maya.



Ello, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador aumentará el presupuesto en 622 mil 556 millones de pesos, que permitirá fortalecer el blindaje de los programas sociales y proyectos prioritarios.



El Mandatario Federal aseguró que no se ejercerá el 75% del presupuesto disponible de las partidas de servicios generales materiales y suministros, esto incluye a los supuestamente comprometidos; además se cancelan 10 subsecretarías y al mismo tiempo se garantiza el empleo con el mismo rango y los mismos ingresos a quienes dejarán dichos cargos.



Explicó que no será despedido ningún trabajador, pero no habrá incremento de personal, sólo se reducirá el salario de los altos funcionarios públicos hasta en 25% de manera progresiva, es decir, el que obtenga más ingresos aportará más y será menos el descuento para los niveles inferiores.



El jefe del Ejecutivo advirtió que se aplicará la ley de austeridad republicana de manera rigurosa y los altos funcionarios públicos no tendrán aguinaldos ni ninguna otra prestación de fin de año. Esta medida aplica desde los subdirectores hasta el presidente de la República.



La Secretaría de Hacienda dispondrá de los recursos necesarios para cumplir cabalmente con la entrega de participaciones federales a los estados, el pago de nómina, de pensiones y la amortización y servicio de la deuda pública. No se podrán utilizar sin autorización de la dependencia recursos de fondos o fideicomisos creados por acuerdo o decreto del poder Ejecutivo.



Reiteró, para proteger al 70% de las familias mexicanas, equivalen a 25 millones de hogares, todo ello sin aumentar el precio de los combustibles, sin aumentar impuestos o crear impuestos y sin endeudar al país.



El mandatario anunció que se extenderá la suspensión de labores con goce de sueldo a quienes ya se encuentran en esta situación por coronavirus.



Deberán permanecer cerradas la mitad de las oficinas, con excepción de las que atiendan de manera directa al público y aquellas que se consideren esenciales para el beneficio de la gente.



Estas medias aplican para todo el Poder Ejecutivo Federal, es decir, incluyen a organismos descentralizados, desconcentrados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos.



Tendrán trato excepcional la Secretaría de Salud, Guardia Nacional y las secretarías de Marina y Defensa Nacional.



El presente decreto entrará en vigor a partir de hoy y Hacienda tiene un plazo no menor a 180 días para llevar a cabo las adecuaciones de carácter presupuestal.



El Plan Ecónomico de AMLO no incluye el llamado del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) a suscribir un ’gran convenio nacional’, para los próximos 90 días, entre el gobierno federal, empresarios, trabajadores y el sector social, a fin de enfrentar la contingencia económica.



El Presidente se limitó a explicar que las acciones no implican endeudarse como se hacía en administraciones pasadas para el rescate económico de México, luego de la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19.