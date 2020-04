AMLO apoyará a personas que viven "al día" tras emergencia por coronavirus

23 Mar 2020

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes apoyos para las personas que viven "al día", a fin de aminorar sus afectaciones ante la contingencia por el coronavirus, por lo que se darán Tandas para el Bienestar y créditos a pequeños comerciantes.



"En cuanto los que se buscan la vida como pueden, vamos a otorgar créditos, las Tandas para el Bienestar. Y vamos a aumentarles para que le llegue a más gente, pequeños comerciantes, los que tienen talleres, ayudarlos, es parte del plan de recuperación’, señaló en su conferencia de prensa matituna.



"Primero los más necesitados, yo creo que esto lo comparten todos los mexicanos. Ya nada de rescates al estilo del periodo neoliberal, que les daban a los bancos, a las grandes empresas. No, que ni estén pensando en que van a haber condonaciones de impuestos u otros mecanismos que se usaban antes", agregó.



López Obrador dijo que se está cuidando no afectar la economía nacional ante la pandemia del COVID-19 y se está pensando en la gente más pobre que tiene que salir a ganarse la vida porque no tiene un salario fijo, además de garantizar la protección de los grupos vulnerables como son las personas de la tercera edad.



"Ya estamos enviando por anticipado el apoyo a los adultos mayores, ya la dispersión en bancos comienza hoy (…) a más tardar en una semana, 10 días, tengamos ya cubierto, distribuidos todos los apoyos para que tengan sus recursos nuestros adultos mayores, y les va a ayudar a que tengan para lo básico", dijo el Presidente.



Reitero su crítica a aquellos que piden que se cierre todo y se establezca el total distanciamiento social; sin embargo, dijo que no todos lo pueden hacer pues tienen que salir a trabajar para tener el sustento diario.



"En efecto los diputados pueden ir a su casa porque no van a dejar de ganar. Nosotros, los servidores públicos, podemos decir: se cierra el gobierno, pero voy a ir a cobrar, ni siquiera voy a ir a cobrar, me van a depositar mi dinero, y así muchos, pero hay mucha gente, millones de mexicanos que viven al día", señaló López Obrador.



"Entonces, tenemos que cuidar la salud y al mismo tiempo cuidar la economía. Por eso, le estamos haciendo caso a los técnicos, a los médicos, a los científicos, no haciéndole caso a los politiqueros, que además no saben ni siquiera de política, menos van a saber de salud", refirió el mandatario.