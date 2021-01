AMLO-Astudillo: buenas relaciones

Fallaron todos aquellos que le apostaban a una confrontación entre el presidente Andrés Manuel López Obrador con el gobernador Héctor Astudillo. Las relaciones entre ambos pasan por un buen momento; así ha sido desde hace dos años luego que el presidente AMLO asumió el poder. En las visitas que el presidente AMLO ha hecho a Guerrero, no sólo ha sido bien recibido por el gobernador Astudillo sino por la ciudadanía.



Cuando el presidente AMLO ha visitado la entidad, ha constatado que el gobernador Astudillo está trabajando no sólo en el combate al Covid-19 sino que visita obras en beneficio de la ciudadanía. Durante la última visita que el presidente AMLO hizo a Guerrero, estuvo en la costa grande, en los municipios de Petatlàn, Atoyac de Álvarez y finalmente en Juan R. Escudero (Tierra Colorada).



El presidente AMLO en Petatlàn dijo que se apoyará a los campesinos de la sierra mediante programas productivos para que ya no cultiven amapola y mariguana. El gobernador Astudillo Flores, tiempo atrás había propuesto a los diputados federales el cultivo y comercialización de la amapola para usos medicinales.



Tal proyecto fue aceptado. A muchos campesinos de la sierra les dio mucho gusto la visita del presidente AMLO, que hasta se apostaron sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, portando pancartas con múltiples peticiones. El presidente AMLO, viajó junto con el gobernador Astudillo a bordo de una camioneta Suburban a los municipios costeros, donde saludaron a infinidad de guerrerenses.



No hubo ninguna pancarta en contra del gobernador Héctor Astudillo, ninguna protesta en contra del mandatario estatal; eso lo constató el presidente AMLO. Tampoco hubo protestas ni reclamos al presidente AMLO.



Al término de su gira, el presidente AMLO hizo declaraciones a la prensa donde elogió de nueva cuenta al gobernador Héctor Astudillo, de quien se expresó positivamente y le reconoció su trabajo en Guerrero.



En los municipios que visitó el presidente AMLO junto con el gobernador Astudillo (Petatlàn, Atoyac de Álvarez y Juan R. Escudero), los ciudadanos hicieron peticiones a ambos; lo normal, pero no hubo protestas ni reclamos, menos incidentes.



Los programas que impulsa el gobierno federal como ’Sembrando Vida’, la fundación de una Universidad en Tierra Colorada más otros, también son apoyadas por el mandatario estatal Héctor Astudillo. Como se ve, las relaciones entre el presidente AMLO con el gobernador Héctor Astudillo Flores, son excelentes, institucionales, más allá del tema político y las elecciones que se avecinan.



Ni tocaron ese tema. ASTUDILLO: TERCER LUGAR NACIONAL. El mandatario estatal Héctor Astudillo Flores, con base en su trabajo arduo y constante, no sólo por otorgar seguridad a los guerrerenses sino también por el combate al Covid-19, más otras acciones y obras en beneficio de los guerrerenses, logró situarse en honroso tercer lugar a nivel nacional en el Top de gobernadores.



El gobernador Astudillo Flores, ahora ocupa el tercer sitio con una aprobación a su mandato a nivel nacional, por encima del mandatario del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza y del ejecutivo de Morelos Cuauhtémoc Blanco y de Nuevo León, Jaime RodríguezCalderón (a) ’El Bronco’. Consulta Mitofsky de Roy Campos dio a conocer que en ’primer lugar’ (lo dudamos mucho) se encuentra el gobernador de Veracruz,CuitláhuacGarcía.



En noviembre del año pasado el gobernador Astudillo Flores tenía un 53% de aprobación a su mandato; para diciembre subió hasta un 56.4%, y va en ascenso al arribar al año 2021, y así continúa. Lo que sí nos sorprende, es que los gobernadores de Veracruz y Morelos -Cuitláhuac y Cuauhtémoc- ’dejaron de ser’ los más grises y mediocres del país.



Con estos dos ’emperadores aztecas’…¡se haría una yunta! Ambos mandatarios, no le llegan ni a los talones al gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores, quien es un político profesional, trabajador y visionario, que hasta recibe elogios del mismo presidente AMLO… Punto. [email protected]