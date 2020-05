AMLO: Aunque me critiquen de militarizar, son necesarias las fuerzas armadas

Jueves 14 mayo 2020



El presidente publicó este lunes un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que dotó de atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y la Marina. (FOTO: Cuartoscuro/Misael Valtierra)

Ciudad de México. 14 mayo, 2020.-El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que aunque sea criticado por militarizar al país –señalamiento originado a raíz del acuerdo publicado este lunes– los elementos de la secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina son necesarios para enfrentar el problema de inseguridad.



"Aunque me critiquen de que quiero militarizar al país voy a seguir insistiendo en que nos deben de ayudar las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, estoy convencido de que es necesario", aseguró este jueves durante su conferencia de prensa matutina.



El presidente publicó este lunes un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en el que dotó de atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y la Marina, para que actúen en respaldo de la Guardia Nacional.



La medida estará en vigor durante el tiempo en que la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años. De hecho, se establece como fecha de vigencia el 27 de marzo de 2024.



Al respecto, el mandatario federal aseguró que desde antes de llegar a la Presidencia de la República pensaba que era necesario que el problema de inseguridad se combatiera con más fuerza que los 40,000 elementos que tenían la Policía Federal, por lo que pensaba en que era necesario disponer de los 230,000 elementos en la Secretaría de la Defensa Nacional y los más de 60,000 de la Secretaría de Marina.



’¿Por qué teniendo ahí al Ejército, a la Marina, no se utilizaba para darle protección al pueblo?, por eso envíe la iniciativa de reforma a la Constitución’, señaló.



Ante la preocupación de organizaciones civiles por una posible violación de derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, López Obrador comentó que tiene información que los elementos de la Sedena y Marina están en un proceso de transformación de respeto a las garantías individuales.



López Obrador afirmó que este ordenamiento ya había sido aprobado desde marzo de 2019 por todas las fuerzas políticas, por lo que dijo que las críticas por la militarización de país surgieron por falta de información y por mala fe.



’Fue una reforma constitucional, incluso la aprobaron todos los partidos. Ahí en un transitorio se estableció que había que emitir un decreto, es un trámite, fue lo que se hizo, pero ya existía la aprobación del Congreso, se hizo una reforma constitucional, no solo aprobó la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, sino aprobaron la mayoría de las legislaturas locales por tratarse de una reforma constitucional’, expuso.



La decisión de ocupar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad, ha generado diversas críticas de organizaciones de la sociedad civil y de la oposición al considerar que el presidente López Obrador quiere militarizar el país hasta 2024.



No obstante, López Obrado defendió que el acuerdo para utilizar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública es porque éstas gozan de buena reputación, por lo que más que encargarse de la seguridad del Estado, pueden ocuparse de protección de los ciudadanos.



En su opinión, se estaba desaprovechando la utilización de estas instituciones para atender el principal problema de México que es la inseguridad y la violencia.