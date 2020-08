AMLO: avalo que el INE organice una encuesta abierta entre la militancia de Morena para renovar dirigencia del movimiento

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 21, AGOSTO, 2020, 13:08 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa mañanera desde Aguascalientes, avaló que el Instituto Nacional Electoral (INE) organice una encuesta abierta entre la militancia de Morena para renovar la dirigencia del movimiento.



Sin embargo, reprochó a los integrantes del partido que fundó y que lo llevó al poder, que no se hayan puesto de acuerdo para organizar una consulta, sino que se estuvieran peleando.



’Algunos dicen ‘no, pues va a haber fraude’. Yo lo veo bien y tiene que haber autocritica, ¿por qué no se pusieron de acuerdo al interior? y además, ¿por qué no desde el principio se aceptó lo de la encuesta? Está en los estatutos.



’¿Por qué no someterse a lo que la gente decida, opine? En la democracia es el pueblo el que manda.



No llevan a cabo la encuesta y se están ahí enfrentando, va pasando el tiempo y ahora lo que dice el tribunal: que el instituto haga la encuesta’, remarcó.



El Presidente dijo que no cree que el INE se atreva a cambiar los resultados, o a ’cucharear’ la encuesta.



Además, recordó que se puede supervisar el proceso electoral en todo el país.



Ayer, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al INE encargarse de la realización de la encuesta nacional abierta, en la que la militancia elegirá la nueva dirigencia nacional de Morena.



El TEPJF informó que este tema fue analizado en una sesión privada donde, por mayoría de votos, resolvieron dejar sin efectos todos aquellos actos y disposiciones que haya emitido Morena en relación con la elección del CEN, y que sean contrarios a la sentencia principal.



El Ejecutivo federal acompañado del gobernador de esta entidad, Martín Orozco, afirmó que el estado es uno de los tres más seguros de México, "con una percepción que está por debajo de la media nacional".



"Prueba de ella son las posiciones que tenemos a escala nacional en la comisión de delitos de alto impacto: de 2018 a 2020 tenemos una última posición en homicidios dolosos, el numero 31 en feminicidios y el 29 en reporte de transporte", detalló el gobernador.



Ante ello, el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Luis Cresencio Sandoval, aseveró que en Aguascalientes "vemos una ligera baja en relación a la tendencia histórica, se está reduciendo más, las cantidades son muy bajas, son cantidades sumamente reducidas". Sin embargo, reveló que el delito de narcomenudeo "tiene un ligero incremento y su tendencia histórica ha ido a la alta, ocupa el quinto lugar". Indicó que el municipio de Aguascalientes concentra 69 por ciento de la incidencia delictiva, "están siendo atendidos".

El gobernador Martín Orozco pidió evitar linchamientos mediáticos que distraigan la lucha contra la violencia en el país, "evitemos linchamientos mediáticos y cualquier otra forma que cause distorsiones que nos distraigan en esta lucha".



TERMINE DE LEER LA DENUNCIA QUE PRESENTA LOZOYA EN SU DEFENSA



El Mandatario comentó que ya terminó de leer la denuncia de Emilio Lozoya, "la terminé de leer al mediodía, me hubiese dado una pesadilla, está fuertísima, ya terminé, y hay cosas que vamos a decir anecdóticas: lo del Ferrari, por ejemplo, o lo de la bolsa de la periodista. Pero hay cosas de fondo, como lo de Etileno XXI, o sea, el contrato que se le entrega como un subsidio de 25 por ciento, estamos hablando de cientos, sino de miles de millones de pesos, hay que hacer la cuenta".



Destacó que se debe esperar a que termine la investigación tras las acusaciones del ex director de Pemex, "es un momento histórico el que estamos viviendo, es ahora o nunca, o sea, es la historia, si no se limpia al país ahora, va a ser muy difícil".



"Ese va a ser el mejor legado que se les deje a las nuevas generaciones, a todos nos conviene y es el momento y hay material para que se vaya a fondo".