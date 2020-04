AMLO: Caso Covid-19: Descarto que este gobierno haga uso de la fuerza pública, ni autoritarismo ni estado de sitio

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó la posibilidad de que su gobierno haga uso de la fuerza pública para asegurar que las personas se mantengan en cuarentena debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus Covid-19; el mandatario dijo que su tarea es convencer y persuadir a los ciudadanos.

’No estado de sitio, no autoritarismo. Lo que decía el presidente Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Tenemos que convencer, tenemos que persuadir, y afortunadamente contamos con el apoyo de la gente, nos escuchan.



’Si no fuese así entonces sería un desorden, un caos, pero la gente que nos está viendo nos respeta como nosotros los respetamos a ellos’, dijo el Ejecutivo federal en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

El fin de semana pasado, el subsecrerario de Salud, Hugo López-Gatell, aceptó que el gobierno puede obligar a los ciudadanos a no salir ante una pandemia, incluso utilizando la fuerza pública, sin embargo, señaló que ’si llegamos a ese punto es porque es demasiado tarde, entonces tenemos que actuar ya’.

El Mandatario federal, felicitó a los mexicanos que aceptaron las recomendaciones del gobierno federal para enfrentar la epidemia. También, aseguró que México tiene una población ’más resistente’ al coronavirus, al tener un promedio de edad de 28 años, aunque reconoció que gran parte de los habitantes del país padecen obesidad y diabetes.

’Nos ayuda también que México tiene una población mayoritariamente joven.

Tenemos un promedio de edad de 28 años, esto nos ayuda mucho; en otros países traen promedios, por mencionar Italia, España, Estados Unidos, de más de 40 años, entonces tenemos una población más resistente frente a esta epidemia que está demostrado afecta más a los adultos mayores’, destacó.

El Presidente insistió en que México saldrá de esta crisis sanitaria y reiteró que él no se va a poner en cuarentena ni se va a aislar, porque asegura que eso es lo que quieren sus adversarios.

’En política nunca hay vacíos de poder, siempre se llenan. Si no hay conducción entonces les dejamos el terreno a estos irresponsables, conservadores corruptos, no.

Va a seguir habiendo conducción responsable para la transformación del país y al mismo tiempo vamos a salir airosos de esta epidemia’, destacó.

Asimismo, aseguró que el comportamiento que ha tenido la epidemia en México permite asegurar que la tasa de afectados más baja, después de la India, en relación con la población, pues ’el número de infectados hasta ahora es de los más bajos’.

AMLO reconoció que ayer saludó a la mamá del Chapo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador reconoció que ayer durante su visita a Badiraguato, Sinaloa, sí saludó de la mano a María Consuelo Loera Pérez, mamá de Joaquín El Chapo Guzmán, ex líder del cártel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en Estados Unidos.

El Presidente acudió a las inmediaciones del poblado de La Tuna, sitio que vio nacer y crecer al Chapo, para constatar avances en la edificación de la carretera que conecta esta demarcación con el municipio de Chihuahua, Guadalupe y Calvo.

Sí la saludé, hicieron también un escándalo nuestros adversarios los conservadores (...) Ella fue a donde se hizo la explicación sobre el camino y me dijeron que estaba ahí que quería saludarme, me bajé de la camioneta y la saludé.

Es una señora de 92 años y ya dije la peste funesta es la corrupción, no un adulto mayor que merece todo mi respeto, independientemente de quien sea su hijo", expresó.

Anunció que hará pública la carta que le entregó la mamá de El Chapo, pues aseguró "no tenemos nada que ocultar" "Para que se aclare bien les voy a dar a conocer la carta. Le pido a la señora que nos comprenda que no tenemos nada que ocultar.

No hay nada que pueda avergonzarnos ni a ella ni a mí. Ella tiene todo el derecho como madre de defender a su hijo y tiene todo el derecho y yo tengo la obligación de escuchar a todos los mexicanos".

Por ello, el Mandatario, pidió al canciller Marcelo Ebrard que hable con la embajada de Estados en México para pedirle "lo que la señora nos solicita en cuanto quiere visitar a su hijo".

En un video que circula en redes sociales se observa cómo la mujer se acerca a bordo de una camioneta blanca, pero el Presidente le pidió que no bajara.