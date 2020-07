AMLO celebra la aprobación a la Ley de Adquisiciones lo que permite la compra de medicamentos e insumos en el extranjero

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa en Palacio Nacional, celebró la aprobación en San Lázaro de la reforma que permitirá a los gobiernos estatales adquirir medicamentos en el extranjero, pues aseguró que esta iniciativa acabará con el monopolio farmacéutico en el país. Asimismo, declaró que mañana firmará un convenio con la ONU sobre este tema.



’Quiero celebrar que se aprobó en el Congreso la compra de medicamentos de vacunas en el extranjero.



Esto significa quebrar el monopolio empresarial que existía, tenían el control en México, vendían a precios elevados los medicamentos de mala calidad y con problemas frecuentes de desabasto’, dijo.



El Mandatario federal, reconoció que además del problema en la adquisición de medicinas, existe otro en materia de distribución, por lo que calificó como inaceptable que refrescos y botanas empaquetadas logren llegar a todo el territorio nacional, contrario a los medicamentos.



También, criticó la contratación de particulares para regular el abasto de medicamentos y, agradeció el apoyo de los legisladores, a pesar de que ’hubo quienes no estuvieron de acuerdo’.



Ayer, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Adquisiciones para permitirle al gobierno federal la compra de medicamentos, vacunas e insumos para la salud en el extranjero, sin licitación de por medio y a través de organismos intergubernamentales internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La reforma fue aprobada con 290 votos a favor y 71 en contra y, según el dictamen, ésta permitirá enfrentar la pandemia de covid-19, en tanto se genera una vacuna contra esa enfermedad, y en su momento para adquirirla con oportunidad.



MAÑANA FIRMA DE CONVENIO CON LA ONU



López Obrador anunció que mañana firmará un acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la compra de medicamentos regulados de manera internacional, con el propósito de que estos tengan la mejor calidad.



’Mañana vamos a celebrar un convenio con la ONU para adquirir medicamentos equipos vacunas en el mundo, donde se obtengan las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio de los medicamentos y los equipos médicos’, anunció.



El Presidente declaró que en la conferencia de mañana también se dará más información respecto a la creación de una nueva distribuidora de medicamentos, equipo vacunas; que busca llevarlos ’a todos los pueblos de México’.



’Ya queremos que sea mañana para que lleguen los medicamentos lo más pronto posible.



Ya no quiero que sigan faltando los medicamentos y, además, dando pie a la manipulación y la desinformación’, expresó.





DAVID LEON DEJA PROTECCION CIVIL,

ENCABEZA DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS



Para encabezar la nueva distribuidora de medicamentos del gobierno, el mandatario designará a David León Romero, quien actualmente lidera la Coordinación Nacional de Protección Civil.



’David León va a ser la dirección de la empresa de distribución de vacunas, medicinas y equipos médicos. Fíjense lo que nos importa: uno de los mejores cuadros, mejores servidores públicos, se va a hacer cargo de este asunto.



’Lo vamos a sustituir, ya no va a estar en Protección Civil, y vaya que nos ha ayudado muchísimo, ahora con el huracán que afectó en el norte, se hablaba de Reynosa’, informó.



Para sustituir León Romero, el Presidente confesó que ya tiene prospectos.



Asimismo, declaró que no se siente preocupado por el cambio, pues considera que el equipo de Protección Civil ’está muy experimentado’, y tiene buena coordinación con los estados.



DISTRIBUIDORA DE MEDICINAS EMPIEZA

A FUNCIONAR EL 15 DE AGOSTO



La distribuidora de medicamentos comenzará a funcionar el 15 de agosto y funcionará de manera diferente al proceso previo de subrogación por medio del ISSSTE.



’El 15 de agosto empieza ya a funcionar, mañana firmamos con la ONU aquí el convenio general.



Estoy planteando que ya se anexe el primer pedido de medicamentos, todas las medicinas y vacunas.



’Quiero que vean que sí se tienen camiones, que digan que sí hay medicinas, vacunas y equipos médicos, porque todos debemos de respetar esos camiones’, afirmó.



LOS TRABAJADORES REGRESARAN

A SUS LABORES HASTA OCTUBRE



Asimismo el presidente informó que los trabajadores al servicio del Estado continuarán realizando sus labores desde casa hasta octubre y no hasta agosto como se tenía planteado originalmente.



indicó que se tomó la decisión de que los burócratas se mantuvieran trabajando en sus casas con la finalidad de evitar contagios de covid-19.



Sin embargo, dejó en claro que las áreas esenciales y de atención ciudadana se mantienen operativas en oficinas.



"Se tomó la decisión que no se regresa, agosto y septiembre hasta el 1 de octubre. En el caso de trabajadores al servicio del Estado seguimos igual como lo hemos venido haciendo; hay áreas en que tenemos que estar atención a la gente seguridad pública, sector salud y la presidencia", destacó.



Esta medida se dio a conocer el 23 de abril cuando en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicó un decreto que establecía las medidas de austeridad y seguridad para enfrentar la pandemia de coronavirus, entre ellas que los trabajadores del estado se incorporaran a sus labores el 1 de agosto.



No obstante, ya se tomó la determinación de aplazar el regreso a las oficinas.



En cuanto al regreso a clases, el presidente informó que el próximo lunes la Secretaría de Educación Pública (SEP) dará a conocer todos los detalles, pero adelantó que este proceso se hará en acompañamiento con el sector privado para garantizar la seguridad de los estudiantes y frenar los contagios de covid-19.