AMLO celebró al personal de salud en su Día en especial al personal que combate la pandemia de Covid-19

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

VIERNES, 23, OCTUBRE, 2020, 12:25 hrs.

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró al personal de salud, especialmente a aquellos que combaten la pandemia de Covid-19, en el marco del Día del Médico, para el cual hizo entrega de premios al mérito y firmó un decreto para establecer como hoy, la fecha oficial.





En su conferencia de prensa en Palacio Nacional el Mandatario reconoció la labor de los médicos, enfermeras y demás personal de salud, tanto hombres como mujeres, que se dedican a cuidar la salud de los mexicanos. Para conmemorarlo, entregó una serie de premios junto al secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela.





’Felicidades a todos los médicos y médicas, enfermeras, enfermeros, que el día de hoy reciben estos reconocimientos, un abrazo fraterno y un gran reconocimiento a todos los trabajadores de la salud de nuestro país. Están actuando como humanistas, son heroínas, son héroes qué están entregando todo y hasta la vida por los demás’, resaltó.





En tanto el Dr. Jorge Alcocer Varela recordó a todos aquellos trabajadores de la salud que han fallecido durante la emergencia sanitaria de coronavirus, así como a sus pacientes que han sufrido.





’La verdadera generosidad que un médico o una médica pueden ofrecer es darlo todo hoy, para que mañana tengamos un futuro en el que la salud no sea un bien preciado, sino un bienestar permanente’, dijo.





El Ejecutivo federal condecoró con el Premio al Mérito Médico a 15 especialistas de la salud, quienes agradecieron el reconocimiento mediante un video que se transmitió en la conferencia.





Entre los galardonados se encuentran las doctoras Aura Erazo Valle Solís, Martha Ontiveros Uribe y Verónica Pérez de la Cruz; así como los doctores Héctor Aguirre, Simón Barquera, Adolfo Chávez, Francisco Velasco Campos y Felipe Cruz Vega.





Por su parte, el director del Instituto Mexicano del Seguro Scoail (IMSS), Zoé Robledo, recordó que la pandemia ha enseñado a poner todo el conocimiento científico y los esfuerzos personales en un sólo objetivo y destacó la labor humanista del personal de salud.





El presidente recordó que su gobierno ha buscado sumar esfuerzos con el sector salud para cambiar y renovar todo el sistema de atención pública. Asimismo, derivado de la pandemia se han creado nuevos empleos en la medicina e incluso, se ha fortalecido la relación con la industria privada.





Por su labor ante la pandemia del Covid 19 en el país, desde este viernes y cada 23 de octubre se conmemorará al personal médico de México. Así fue establecido en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación (DOF).



El decreto estipula que, ante el escenario de salud que se vive en el país, se requiere realizar un reconocimiento a la ardua labor que realiza este sector para intentar controlar la propagación del virus.





’Dichos profesionales han demostrado su alto sacrificio, arriesgando incluso su vida por atender debidamente a la población mexicana’, dicta el documento, en donde también se aclara que, si bien ya se reconocía esta fecha como el Día del Médico, no se había emitido el instrumento jurídico que así lo declare en el territorio.





También, el Presidente anunció este cambio, ahora, de manera legal y oficial, se conmemora el esfuerzo de médicos, enfermeros, hombres y mujeres que laboran en la salud.





’Ya se firmó un decreto para establecer legalmente este día, 23 de octubre, como el Día del Médico, día de las médicas, de los médicos, enfermeros, enfermeras. Ya se hacía esta ceremonia de entrega de reconocimientos a especialistas, pero no había un decreto específico, de modo que ya es legal, es formal’, destacó el Mandatario.





El personal de la salud en México se ha convertido en uno de los sectores más discriminados desde que comenzó la pandemia del Covid-19. Desde marzo, han sido registrados más de 200 ataques a personas que trabajan en el sector salud, cifra que llevó a establecer una pena de hasta 10 años de cárcel para quienes realicen dichos actos.





Además, en su último reporte, la Secretaría de Salud registró 11 mil 394 integrantes del personal de salud infectados por coronavirus, así como 149 decesos, en consecuencia del cumplimiento de su deber.





Debido a la pandemia de coronavirus, el Presidente comentó que el personal de salud tiene la doble misión de atender las enfermedades comunes y salvar vidas, ’muchos aún están allí, en el frente, en hospitales, trabajando a pesar de la fatiga, a ellos les dedicamos esta ceremonia’, comentó.



A BANQUEROS: TASAS DE INTERES DEBEN BAJAR MAS PARA QUE SE SOLICITEN CREDITOS





El Presidente reconoció que los ciudadanos no están solicitando créditos por prudencia, ante la crisis derivada de la pandemia de coronavirus covid-19, sin embargo, dijo que los bancos deberán bajar aún más sus tasas de interés, para hacerlos más atractivos.





El Mandatario federal señaló ’las tasas están bajando el Banco de México, pero tienen que bajar más todavía para que la gente le solicite los créditos y también que haya promoción para entregar los créditos de parte de la banca’.





En respuesta a los banqueros quienes aseguraron que los bancos sí están otorgando créditos, pero que es la población quien no los solicita, el Presidente recordó que no se trata de culpar a nadie, pues es una circunstancia especial; por ello, espera que México se recupere pronto de la crisis económica.





El Ejecutivo federal señaló ’tienen razón los representantes de los bancos, estamos en una situación de crisis, muchos no quieren endeudarse y están actuando con mucha prudencia, tanto los ciudadanos como los empresarios, pues no dejan de estar todavía altas las tasas de interés’, comentó.





Del mismo modo, reiteró que su gobierno entregó microcréditos a la palabra para ayudar a la economía local. Así, los apoyos sociales y las remesas están contrarrestando los efectos de la crisis.