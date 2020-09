AMLO: Celebro que la Cámara de Diputados haya aprobado la reforma Constitucional de quitar el fuero a Presidente de la República

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

JUEVES, 03, SEPTIEMBRE, 2020, 13:10, hrs.

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador celebró que en la Cámara de Diputados se haya aprobado la reforma constitucional para acotar el fuero presidencial y establecer la posibilidad de imputarlo y juzgarlo no sólo por traición a la patria y delitos graves, sino también por hechos de corrupción, delitos electorales y cualquier otro acto ilícito.



En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario estimó que en el Senado ocurra lo mismo al ser turnada para su análisis y eventual ratificación al considerar que no cree que haya problema en esta ruta legislativa "y como es una reforma constitucional luego va a pasar a los Congresos locales para su aprobación definitiva".



"Buena noticia es que se aprobó ayer que se quite el fuero al Presidente y que el Presidente en funciones pueda ser juzgado por corrupción, delitos electorales y por cualquier delito como a cualquier otro ciudadano.



"Este es un hecho histórico, es quitar un fuero que existe desde 1857, algo que quedó establecido en la constitución de 1857 y se mantuvo en la de 1917 aún vigente.

El Ejecutivo federal, recordó que esta iniciativa se propuso "desde mucho tiempo de lucha desde la oposición" y que de llegar a ser Presidente se iba a terminar el fuero al Ejecutivo, lo que calificó como un hecho histórico.



Ayer la reforma fue aprobada con 420 votos a favor y 15 abstenciones, en la Cámara de Diputados. Tal como lo pidió el Presidente al Congreso de la Unión, dicha reforma se convirtió así en la primera en ser discutida y aprobada durante el recién iniciado periodo ordinario de sesiones de San Lázaro.



¿Por cuáles delitos podría ser juzgado un Presidente?



Un juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de:

Abuso o violencia sexual contra menores.



Delincuencia organizada.

Homicidio doloso.

Feminicidio.

Violación.

Secuestro.

Trata de personas.

Robo de casa habitación.

Uso de programas sociales con fines electorales.

Corrupción, tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones.

Robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades.

Delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos.

Delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares.

Delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos.

Delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea.

Delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud..



SITUACION EN LA FRONTERA SE VA NORMALIZANDO ANTE COVID-1



El mandatario afirmó que la situación en la frontera con Estados Unidos se está normalizando ante el covid-19, "ya está bajando la incidencia de la pandemia tanto en el lado de Estados Unidos como el lado nuestro. (...) Va bajando el efecto de la pandemia en Estados Unidos como también en nuestro país, poco pero se ha ido reduciendo".



NUEVA REUNION VIRTUAL CON FAMILIARES DE AYOTZINAPA



Adelantó que sostendrá otra reunión con familiares de los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa el 11 de septiembre, en la que también participará el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el titular de la Fiscalía General de la República (FGR).



"No va a ser presencial, ellos van a participar en teleconferencia, van a estar interactuando con nosotros, es un asunto que estamos tratando, tanto del Poder Judicial como la fiscalía y el Ejecutivo de manera conjunta, quedamos para 15 días y yo ya considero que para ese día se van a dar a conocer avances importantes".



TRAS ELECCION EN SAN LAZARO, ´NO DEBE IMPORTAR EL CARGO, SI NO EL ENGARGO´



El Presidente celebró que los legisladores de la Cámara de Diputados hayan llegado a un acuerdo para elegir a la nueva Mesa Directiva que será presidida por la priista Dulce María Sauri, "no debe importar el cargo, sino el encargo".



"Celebro que se haya llegado a un acuerdo, que los diputados hayan convenido resolver esto por mayoría, de conformidad con el reglamento. Le tengo mucho aprecio y respeto a los legisladores del PT, por razones obvias, ese partido me apoyó durante muchos años, pero también como les tengo respeto y ellos me respetan saben cómo pienso y saben que tenemos que actuar con rectitud siempre y no caer en la tentación de los cargos, estamos para transformar, no es más de lo mismo", aseveró.



ALGUN INTEGRANTE DEL GABINETE DEJE CARGO EN ELECCIONES 2021, ES POSIBLE



El Presidente, señaló que ve posible que algún integrante de su gabinete deje el cargo para participar en las elecciones de 2021, "eso posiblemente sí se presente porque ya van a venir las elecciones y el que quiera agarrar ese camino, pues va a quedar en libertad".



"Todavía no sé bien, pero es muy probable que decidan ejercer su derecho a votar y ser votados, pero todavía no", añadió.



Ayer, López Obrador formalizó la salida de Víctor Manuel Toledo como secretario de Medio Ambiente y aclaró que la renuncia ocurrió por problemas de salud del ex funcionario; sin embargo, aseguró que continuará con su labor como investigador en la UNAM.



MARIA LUISA ALBORES ACTUARA CON LA MISMA RECTITUD EN SEMARNAT



El Presidente afirmó que María Luisa Albores actuará con la misma rectitud que Víctor Manuel Toledo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), pues dijo que "son del mismo equipo" y calificó el relevo en la dependencia como "continuidad con cambio" al considerar que continuará la misma política de trabajo. "Bien podría resumir que lo de ayer, el relevo, es continuidad con cambio porque continúa la misma política. María Luisa Albores, además de ser una profesional, es ambientalista, es del mismo equipo de Toledo".