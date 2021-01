AMLO con Covid y la 4T en semáforo rojo

25.01.2021/08:47Comparte esta noticia

Bernardo Barranco

CIUDAD DE MEXICO.- El anuncio del presidente sobre su contagio ha encendido las alarmas no solo en el gobierno sino en todo el andamiaje político del país. Es su twitter dijo anoche: ’Lamento informarles que estoy contagiado de Covid-19. Los síntomas son leves pero ya estoy en tratamiento médico.’



La maldición del faraón parece haber caído como castigo a aquellos mandatarios que desdeñaron el coronavirus. Me refiero a Donald Trump, Jair Bolsonaro, Boris Johnson y ahora Andrés Manuel López Obrador. La maldición es un pretensión maligna que se basa en que cualquier persona que incomode a los ancestros egipcios cae en un designo siniestro e incluso su vida corre riesgos.



Dichos líderes mundiales que además de compartir el contagio del Covid 19, tienen otro contagio en común: según sus críticos es el populismo. Hay otro rasgo paradójico compartido, sus países han sido los más golpeados no solo con un mayor número de muertes sino la grave afectación a los empleos y economías.



Por la edad y sus afectaciones cardiacas, AMLO es vulnerable y el panorama puede ser poco alentador. No le funcionó su pensamiento mágico ni sus amuletos. Recordemos en una mañanera de abril del 2020, externó: Éstos son mis guardaespaldas, tras sacar de su cartera dos ’Detentes’ del Sagrado Corazón de Jesús y al día siguiente mostró talismanes como un trébol de cuatro hojas y un dólar. No faltará entre sus malquerientes, cuestionar una atención medica privilegiada sin reparar que la salud del presidente es una cuestión de Estado de la más alta prioridad.



En el caso de la gobernabilidad, con el estilo centralista de gobernar de AMLO, su la afección pone en jaque el sistema de gobierno. Por primera vez los principales colaboradores del gabinete presidencial tendrán un mayor protagonismo. Ahora se están decidiendo candidaturas y afinando alianzas locales. También será una prueba de fuego para la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, cuyo desempeño ha sido opaco, pues dará la cara en las mañaneras, seguramente con estilo totalmente distinto.



Sin duda su alejamiento momentáneo de la vida pública podrá distender algunos antagonismos políticos. Por ejemplo las tensiones cada vez álgidas con el INE que perfilan envilecer el proceso electoral del 2021. Será una oportunidad para que la oposición pueda empujar una agenda política propia y no ir a la zaga de las pautas que AMLO establece desde las mañaneras. Como todos, esperamos una pronta recuperación del presidente. Mientras, se abre un compás político inesperado e inédito.