AMLO da positivo y la seguridad nacional

Con el presidente Andrés Manuel López Obrador suman 15 jefes de Estado en el mundo los que han dado positivo a covid-19 y en nuestro país se ha expandido a secretarios de Estado, gobernadores, diputados y senadores, entre otros, además de dirigentes del sector social y privado que han salido adelante gracias al seguimiento de los protocolos médicos.

Cuando ocurrió lo propio al ahora ex presidente Donald Trump, no hubo alarma a nivel mundial porque el acaudalado neoyorquino –al igual que el tabasqueño-, mantuvo el optimismo y la certeza de que libraría la enfermedad y se recurrió a todos los avances de la ciencia en la materia y a los pocos días estuvo devuelta, como sucedió con otros mandatarios.

En México cunde la alarma entre quienes desean la polarización del país y desean detener los cambios impulsados por el presidente para volver a las antiguas prácticas del priismo, aun cuando el mismo jefe de Estado ha establecido los mecanismos legales e institucionales para que, de manera civilizada, se conquiste el poder sin recurrir a prácticas aldeanas o inhumanas.

Cierto es que la salud del tabasqueño es un asunto de seguridad nacional y su equipo asesor debería cumplir de manera estricta con sus cuidados. Ya ocurrió lo lamentable y la Nación desea su recuperación como ser humano y como jefe de Estado transformador. La lucha política tiene sus cauces y los líderes, como cualquier mortal, está expuesto al ataque del virus que no respeta a nadie; deseamos su pronta reincorporación a su pasión de servir a México.

TURBULENCIAS

Gobernadores y secretarios de Estado, a prueba

En tanto la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, recibió un amplio reconocimiento al hacer frente de Las Mañaneras, gobernadores y secretarios de Estado que acompañaron al Presidente a su gira por Nuevo León y San Luis Potosí se someterán a prueba de laboratorio y a cuarentena dado que estuvieron cerca del presidente…Jefes de Estado de diversos países del mundo expresaron su solidaridad con el presidente López Obrador y le desearon pronta recuperación al dar positivo a covid-19…El presidente Andrés Manuel López Obrador calificó la gestión de Luis Antonio Ramírez Pineda al frente del ISSSTE como la de un buen servidor público, al destacar su eficiencia y su total entrega a las causas de la IV-Transformación. Durante un evento en el que afirmó de que antes de que concluya su Gobierno todos los trabajadores del sector salud estarán basificados, ’sin influyentismo ni recomendaciones que valgan, porque esta basificación empezará por los trabajadores de mayor antigüedad’. López Obrador dijo que el director general del ISSSTE ha cumplido con las expectativas que le fueron encomendadas, y prueba de que su gestión ha sido exitosa es que la Conferencia Interamericana de Seguridad Social otorgó al Instituto dos Premios Bienestar de las Américas 2020 en programas en la Estrategia Integral para hacer Frente a la Pandemia del Covid-19 y por Envejecimiento Saludable, que son las mejores experiencias del bienestar de las Américas. La mayor organización de seguridad social en el mundo también otorgó al ISSSTE un reconocimiento por los programas de acceso a la protección de la salud y seguridad social con igualdad y sin discriminación a las personas LGBTIQPA derechohabientes, la atención integral del Covid-19 en adultos mayores y por la supervisión y auditoría médica. ’El ISSSTE es una institución de contrastes y si bien tenemos desafíos, tenemos fortalezas importantes’, indicó Ramírez Pineda al reconocer la distinción de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social por sus buenas prácticas en beneficio de 13.5 millones de derechohabientes…Esta semana no habrá envío no recepción de vacuna Pfizer y si es que la producción lo permite, será hasta la segunda semana de febrero cuando llegue un nuevo paquete, indicó el director de Epidemiologia, José Luis Alomía que cubre la ausencia del subsecetario Hugo López-Gatell…

