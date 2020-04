AMLO debe tomar medidas antiCovid19

López Gatell, no se atreve a darle instrucciones

El presidente de la República debe suspender el contacto físico con el Pueblo Sabio. Sus actos públicos en los últimos días, fue víctima de críticas internacionales ya que se pone en riesgo e, involuntariamente, puede ser portador del virus y propagarlo.

El coronavirus no reconoce al Pueblo Sabio, ni mucho menos al Presidente.



Es igual el impacto contra pobres como ricos; chairos y fifis; políticos y gente buena; así como poderosos y débiles.



Si bien, la conferencia de prensa mañanera, es un instrumento de propaganda política presidencial, esta se podrá realizar vía internet. Esto significa que las preguntas se hagan vía WhatsApp, o en su defecto a través de una línea a la que tengan acceso periodistas y otra en las del pueblo en general.

Esto ya ocurre en varias partes del mundo, como Estados Unidos, Francia, España, Alemania, Italia.



Los líderes de Estado tomaron esas medidas urgentes para comunicar a la comunidad. No sólo son los dirigentes de gobierno, sino también los funcionarios encargados de la crisis sanitaria.



Estas medidas no son temporales y a corto plazo. Los especialistas me han comentado que esto podría prolongarse a largo plazo; por varios meses. Por ello, es fundamental el establecer mecanismos de control y evitar contactos.



No está en duda la capacidad técnica y científica del subsecretario Hugo López Gatell, ya que el titular de la dependencia ante la nulidad del secretario Jorge Alcocer. Sin embargo, su temor a contravenir al Presidente Andrés Manuel López Obrador, le impide darle una instrucción de cuarentena o de limitación de sus afanes políticos y de promoción de la imagen presidencial. Esto, pone en riesgo al Presidente como al resto del gabinete.



Este, en momentos de crisis, es el que toma decisiones.

Hay lagunas constitucionales para suplir a quienes puedan estar enfermos o incapacitados para cumplir con sus obligaciones.



Ante la rapidez con que se propagación el Covid19, Europa cerró sus fronteras. Sólo podrán viajar diplomáticos, personal sanitario y casos de fuerza mayor’. España sigue los mimos pasos de Italia. La economía se frenará brutalmente, pero de qué sirve un país con enfermos. Esas medidas son severas, pero en los escenarios realizados por los europeos, el freno de actividades es una medida de control, que no se aplicaron en países donde se dispararon los casos y la muerte de cientos de personas.



Por ello, es urgente la aplicación de la etapa 3. Esto salvará muchas vidas. No es necesario ir etapa por etapa. El gobierno no puede poner en riesgo la salud de millones de mexicanos.



PODEROSOS CABALLEROS: Los centros comerciales deben aplicar medidas drásticas al mismo tiempo. El presidente de la Asociación de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, que preside Vicente Yáñez, estima no cerrar las tiendas, pero se tomaron medidas como el evitar el contacto con las zonas metálicas. El virus sobrevive días en metales y sólo unas horas en otras superficies como los plásticos, por ejemplo.



Sin embargo, deben tener personal que limpie los carritos y se coloquen los productos alimenticios en bolsas plásticas; sólo para que llegue el consumidor y se la lleve. La higiene es fundamental y deben tener geles antisépticos. Desafortunadamente, no se han generalizado las medidas y cada una de las empresas comerciales toma sus propias medidas.



Deben las autoridades de Salud, López Gatell fundamentalmente, imprimir un librillo de medidas ante la crisis sanitaria: el qué hacer en la familia, en caso de tener enfermos de coronavirus o cualquier otra enfermedad; qué hacer en los hospitales públicos y privados; el transporte público; en las tiendas; las farmacias, en la oficina. Ellos, supuestamente, saben qué se debe hacer.



*** TOUS, la marca española de joyería y accesorios de lujo asequible, bajo la presidencia de Alba Tous, inició el año de su centenario con un nuevo récord de ventas. La compañía ha obtenido una cifra de negocio de 487 millones de euros en 2019, lo que supone un incremento del 4.6%.



*** Bajo el liderazgo de José Román, la japonesa Nissan anunció que para 2023 lanzarán a 20 modelos con tecnología autónoma, de los cuales ocho serán 100 por ciento eléctricos.



RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: De un total de 132 galardonados, que abarca 21 países y 51 industrias grupo L’Oréal, que preside Jean‐Paul Agon, es una de las tres compañías en la industria de la salud y la belleza reconocidas en 2020, a nivel mundial, por su excelencia ética; este reconocimiento es ofrecido por el Instituto Ethisphere, quienes se encargan de la creación, el avance y el intercambio de mejores prácticas en ética empresarial, derechos humanos, responsabilidad social corporativa, anticorrupción y sustentabilidad en el mundo. Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en ’Víctor Sánchez Baños en MVS’

