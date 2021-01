AMLO defendió la polémica exoneración de Cienfuegos por narco y reiteró sus ataques a la DEA

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que la investigación de la DEA en contra del ex secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, detenido en Estados Unidos en octubre pasado, acusado de delitos vinculados con el narcotráfico; fue una investigación ’irresponsable’ con la que le fabricaron delitos.



López Obrador aseguró que hay buena relación con el gobierno actual de Estados Unidos, y con el entrante; sin embargo, señaló se dio a conocer el expediente porque las circunstancias los exigían, debido a que estaba de por medio el prestigio de México.



’Es inédito pero así lo exigían las circunstancias, porque esta de por medio el prestigio de México, y ningún grupo ningún gobierno puede socavar el prestigio de nuestra nación, ningún gobierno ni ninguna agencia.



A lo que nos comprometimos nosotros, fue a dar a conocer lo que envió el Departamento de Justicia de Estados Unidos, sin borrar nada, llaman testar, es decir, borrar algunos nombres, esa fue la instrucción que le di al secretario de Relaciones Exteriores, me lo preguntó , completito , todo, y la Fiscalía también dio a conocer, pero por la naturaleza la s investigaciones ellos si testaron...





También no estemos pensando en que son infalibles los encargados de esas agencia o que son perfectos los gobiernos extranjeros, y que todo lo malo tiene que ver con nosotros, si, claro, han habido excesos, corrupción, impunidad, pero estamos en una etapa nueva... marcada por la transparencia, por un verdadero Estado de derecho, no estado de chueco, y repito se está entendiendo bien en el gobierno de Estados Unidos, nos dieron este expediente y todo el caso sin ninguna condición, que nosotros tampoco hubiésemos aceptado.’, explicó el mandatario mexicano.



El presidente mexicano cuestionó el expediente y las pruebas por las que se le detuvo a Cienfuegos Zepeda. Señaló el episodio, según consta en las transcripciones de las conversaciones que por mensajes de BlackBerry entablaron el narcotraficante Francisco Patrón Sánchez, alias ’H2″, y su sobrino Daniel Silva Gárate; en el cual, el ’H2″ le pregunta a su sobrino si " el señor de la TV’ es el ’Padrino’, lo que no supo responder.



’Cómo a partir de fotografías de pantalla de teléfonos, se va a culpar a alguien, eso lo podemos hacer cualquiera, se fabrican todas esas pruebas... y bueno puedo ser que hicieron la investigación pero como llegan a la investigación que el culpables es el Padrino Zepeda, hay muchísimos errores, contradicciones, empiezan a investigar y luego los delincuentes se empiezan a preguntar si es o no Zepeda, y luego los mensajes que atribuyen a Zepeda ellos, no solo con faltas de ortografía y atropellados, sino con un lenguaje que no corresponde a un oficial de nivel medio’, indicó el mandatario.



De acuerdo al expediente al H2 le quedó la duda si Cienfuegos era el ’Padrino’: ’Oiga, las veces que ha ido a México, ¿Ha visto al padrino que sale en la TV u otro señor?’, le preguntó. ’No a ese señor, ¿Por qué? Al mismo señor. No el otro. ¿Por qué?’, preguntó el sobrino a su tío. Dicha conversación se entabló en 2016.



López Obrador aseguró que la relación de cooperación en materia de Seguridad seguirá, pero ’con base en la legalidad, profesionalismo, confianza.



’Tiene que seguir la cooperación, no tiene por qué interrumpirse pero sobre bases de legalidad, de confianza, de soberanía, de profesionalismo, por eso ya se hizo la re forma para la cooperación, entonces nosotros queremos que continúe la cooperación pero nosotros no podíamos permitir que siguiera un asunto así’, subrayó.



El mandatario de México al ser cuestionado sobre cuáles serían las causas de haber apresado al ex secretario de la Defensa, sin pruebas suficientes; dijo que no sabía, pero habló sobre los tiempos electorales y que la detención a Cienfuegos se realizó días antes de las elecciones presidenciales en EEUU.



’Por qué sucedió, quién sabe, miren en todos lados, cuando hay elecciones, siempre lo he dicho, en cualquier país, cuando hay elecciones se exacerban los ánimos, se desatan las pasiones y hay confrontación política, entonces yo creo que como estaban de por medio las elecciones, no sé quién que organización que agencia, tomó la decisión de promover este juicio o acelerar la investigación y con esos elementos detener al general; se me hace muy raro la verdad, porque es de lo más irresponsable, no hay profesionalismo y se supone que empezaron a investigar desde el 2013, fíjense cuánto tiempo, y el resultado es ese expediente.



Además llama la atención que el general va con su familia, también a California, por el mismo aeropuerto, no sé, pero en marzo pasado también va y no lo detienen; y lo detienen unos días antes de la elección, puede ser casualidad , no? , pero eso ya no nos corresponde nosotros , eso ya se los dejamos a ustedes (los periodistas).



Si se actuaba por consigna, por venganza, si existe prepotencia, si se quiere someter a gobierno, a servidores públicos, es interesante’, señaló.



López Obrador aclaró que no tiene ninguna objeción en que, si hay otras pruebas para procesar al ex secretario de la Defensa Nacional, se inicie una nueva investigación.



’Ahora, si hay otras pruebas y hablan de reabrir el expediente, adelante, tienen que empezar de nuevo porque una de las cosas que solicitamos antes de que se tomara la decisión o que enviáramos el expediente a la fiscalía fue constatar que habían mandado todo y tenemos constancia de que enviaron todo. Pero si aparecieran nuevas cosas, adelante, y sobre otras personas también, pero tiene que probarse’, dijo.



Sobre la postura del Departamento de Justicia de EEUU, en las que su vocero dijo está que ’profundamente decepcionado’ por la decisión de México de cerrar su investigación contra el exsecretario de Defensa Salvador Cienfuegos; López Obrador dijo:



’Ojalá lo piensen bien , porque yo podría decir lo mismo: ´estamos decepcionados con el trabajo de la DEA´, pero mejor vamos a dejarlo así’, expresó el presidente de México.