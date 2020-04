AMLO defiende a López-Gatell tras comentarios de Javier Alatorre

www.guerrerohabla.com



México.- Este sábado el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió a todos los mexicanos seguir los consejos del subsecretario Hugo López-Gatell ante la pandemia de Covid-19 que se vive en el País.

Lo anterior debido al escándalo que se generó en redes la noche de ayer cuando el comunicador Javier Alatorre pidió ignorar las indicaciones de López Gatell, esto durante el noticiero que conduce por Tv Azteca.

Andrés Manuel López Obrador urgió a través de Twitter y sus demás cuentas oficiales hacer caso a Hugo López-Gatell, ya que "es un gran especialista mexicano".

"Mi recomendación, por mi investidura de Presidente de la República es que sigamos las recomendaciones, los consejos que nos están transmitiendo los especialistas. De manera muy particular las recomendaciones del doctor Hugo López-Gatell, dijo.

A su vez AMLO recordó que López-Gatell está apoyado de un grupo de especialistas, científicos, integrantes del Sistema Nacional de Investigadores y premios nacionales de ciencia para tratar la epidemia de coronavirus.

"Dije desde el principio, se los transmití a los Jefes de Estado del G20, les dije en teleconferencia que nosotros estábamos confiando toda la estrategia para enfrentar el coronavirus en especialistas, médicos, científicos, que los políticos no eramos todólogos, sabelotodos", indicó.

López-Obrador aseguró que todos los funcionarios del más alto nivel trabajan permanentemente para combatir el virus.

"Eso es lo que puedo informar a todos los mexicanos enfrentando la pandemia del coronavirus y puedo mostrarlo con resultados, lo que pasa es que es de mal gusto compararnos con otros países cuando se trata de dolor humano, pero México es de los países con mejores resultados en el enfrentamiento de la pandemia", comentó.

Aseguró que el comportamiento del pueblo es fundamental y que los mexicanos tienen una calificación de díez en las acciones que están tomando.

"Estamos haciendo caso, porque nos estamos quedando en casa, estamos saliendo nada más para lo indispensable, estamos cuidando a nuestros enfermos crónicos, a diabéticos, a hipertensos, a nuestros queridísimos adultos mayores, ancianos respetables los estamos cuidando porque es la población más vulnerable", dijo.

Anunció también que su Gobierno entregará un apoyo al todos los hogares de México, iniciando por el 60 por ciento de los hogares más necesitados.

Vamos empezar a recuperarnos en lo económico, tenemos un plan en lo económico, ya estoy trabajando para eso, a todos les va a llegar un apoyo, aseguró.

"Les va a llegar un apoyo al 60 por ciento, a todos los hogares de méxico, para empezar al 60 por ciento e imaginen que nuestra sociedad pues es desgraciadamente una pirámide, así es nuestra sociedad, entonces a quién le va a llegar o a quién se atiende primero pues a los que están en la base, que es el 60 por ciento los más pobres", dijo.

Por último López Obrador reiteró que gobierna para todos y que todos los mexicanos tendrán apoyos, dando preferencia a quienes más lo necesitan.