AMLO denuncia plan para derrocarlo en 2022

www.guerrerohabla.com

Muestran documento del ’Bloque Opositor Amplio’ Señala a ex presidentes como Felipe Calderón y Vicente Fox



Ciudad de México. Miércoles 10, Jun 2020.-Durante la conferencia mañanera de este martes 9 de junio, el gobierno federal aseguró que existe un plan diseñado por un grupo denominado Bloque Opositor Amplio (BOA) para derrotar a Morena en las elecciones intermedias y revocar del mandato al presidente Andrés Manuel López Obrador; entre las acusaciones, se señala a influencers de redes sociales y a ex presidentes como Felipe Calderón y Vicente Fox.



El documento, firmado como ’confidencial’, llegó directamente a Palacio Nacional y según López Obrador fue entregado por uno de sus simpatizantes. Agregó que hasta el momento se desconoce la veracidad del texto, pero igual lo dio a conocer para demostrar que no tiene nada que ocultar ’fue enviado a Palacio Nacional, posiblemente por un simpatizante que trabaja con ese grupo (BOA)’ detalló.



El plan, indica el documento, tiene como objetivo promover el desplazamiento de Morena de la Cámara de Diputados en 2021 y revocar el mandato presidencial en 2022 si se aplica desde ahora una estrategia de dos frentes.



Al comenzar a hablar sobre este presunto plan para quitarlo del cargo, citó como ejemplos a Hidalgo, José María Morelos y Pavón, y hasta a Benito Juárez a quienes dijo se les hicieron en su momento acusaciones falsas.



Entonces le dio la palabra a su vocero, quien dio lectura del documento ’Rescatemos a México’, se trata de un resumen ejecutivo cuyo objetivo es promover remover a Morena de la cámara de Diputados en 2021 y recovar el mandato presidencial en 2022 ’su diagnostico es a un año de las elecciones federales y locales de medio sexenio, el Presidente mantiene aceptación arriba del 50% y Morena, aunque ha pedido terreno, su proyecta como la primera fuerza en la Cámara de diputados y al menos en 10 de las 15 gubernaturas a renovarse en el 2021.’



Les dejamos el documento de manera textual



El gobierno ha logrado mitigar el impacto económico de la crisis sanitaria por ello coronavirus, regalando grandes cantidades de dinero al público de no público entre los afectados a través de los programas sociales. El dinero sin ninguna utilidad efectiva contra la pobreza pero con beneficios políticos inmediatos, no obstante lo anterior es posible desplazar a Morena en las próximas elecciones federales y locales si se aplica desde ahora una estrategia en dos frentes.



Por un lado potenciar las limitaciones y debilidades de Morena como partido del gobierno mas las administraciones locales, pugnas internas, debilidad organizativa, debilidad del Presidente de la República.



Por otro lado, integrar un bloque opositor amplio (BOA) en el que participarán PAN, PRI, PRD, MC, partidos emergentes como México libre, gobernadores, alcaldes, grupos empresariales locales, medios de comunicación y comunicadores afines, redes sociales organizas y organización entre sociedad civil.



Estrategia central



Integrar bloque opositor amplio para avanzar en dos momentos ganar mayoría de Cámara de diputados y retirar AMLO de la presidencia en 2022 mediante revocación de mandato.



Plan de acciones: acordar con dirigencias nacionales del PAN, PRI, MC, PRD y organizaciones afines, la postulación de candidatos únicos en los distritos locales y federales de mayor rentabilidad. Mediante encuestas determinar las fortalezas y posibilidades de triunfo de cada partido y promover candidaturas únicas del BOA, ya sea de jure o facto.



En los estados gobernados por el PRI, PAN, PRD, MC, acordar con mandatarios una alianza para apoyar el BOA, tanto de distritos electorales federales como en los locales de acuerdo a las posibilidades reales y especificas de cada partido. En esta estrategia están involucrados presuntamente los ex presidentes de México Vicente Fox y Felipe Calderón.



Encargar a las cámaras empresariales, locales que apadrinen a los candidatos del BOA con recursos personales, propaganda, manejo de redes, movilización, organización y capacitación electoral.



Cuidar el perfil de los candidatos del BOA, seleccionar jóvenes y mujeres de la sociedad civil con buena fama pública, preparados en temas de políticas públicas identificados con los valores empresariales del libre mercado.



Apoyarse en egresados del Tec de Monterrey, ITAM, Universidad Panamericana.



Centrar el discurso del bloque opositor en dos ejes: desempleo e inseguridad, responsabilizar a la presidencia de AMLO y a la 4T del ahondamiento en estos dos males del país



Contratación de grupos de redes sociales, influencers y entrevistas para insistir sobre la destrucción de la economía de las instituciones democráticas y autoritarismo político de la 4T.



Desde ahora campañas del BOA en medios de comunicación y redes sociales cuestionando los resultados del gobierno, desempleo, pobreza inseguridad y corrupción,



Cabildeo del bloque opositor en Washington Casa Blanca y Capitolio para destacar el daño que hace a inversiones norteamericanas el gobierno de la 4T más compararlo con Venezuela, el BOA debe subrayar la alta migración masiva de mexicanos hacia Estados Unidos, si se profundiza la crisis de desempleo e inseguridad.



Replicar esta narrativa en la prensa norteamericana y europea.



Campaña de negativos contra Morena, destacar su rijosidad crónica, su divisionismo interno y su incapacidad para gobernar Baja California, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tabasco Veracruz, así como otras ciudades importantes.



Es tan negativo MORENA que hasta AMLO, se ha distanciado y desentendido de su propia creación.



Una vez que inicie el proceso electoral el discurso del bloque de oposición debe martillar dos tesis: Morena es perfectamente derrotable en las urnas el 6 de junio de 2021.



Ganando la mayoría de la Cámara de diputados se cerrará la lave de presupuesto a la 4T, bloqueará las reformas legislativas, habrá un contrapeso real al presidencialismo de AMLO y crecerán potencialmente las posibilidades reales de revocar el mandato presidencial en marzo de 2022.



Promotores y actores del BOA:



Empresarios y asociaciones civiles

Coparmex

Grupo Monterrey

Femsa, FRENNA

Consejo Nacional Ciudadano



Sociedad política:



Bloque de gobernadores Anti4t: Ags., BCS, COL, CHI, COAH, DGO. GTO, JAL, NL, QRO, QR, TAM, MICH, YUC.

Ex presidentes: Vicente Fox, Felipe Calderón.

Bloque de legisladores de oposición, diputados y senadores

Grupo de Consejeros INE y magistrados TEPJF.

Dirigencias nacionales PRI PAN, PRD, MC, México Libre.



Medios, comunicadores y encuestadores:



Reforma, El Universal, El Financiero, Proceso, Nexos, Carlos Loret, Brozo, Ciro Gómez Leyva, Pabro Iriart, Enrique y León Krauze, Denise Dresser, Jorge Castañeda, Amparo Casar, Leo Zuckerman.

Consulta Mitofsky, Massive Caller, Buendía y Laredo, Parametría.



Redes Sociales:



Cuentas asociadas a México Libre (Ex presidente Calderón), Denise Dresser, Carlos Loret, #LaR, PAN, FRENNA, #ElCacas, #AMLOMxTeReclama.



Cabildeos anti4T:



Washignton, fondos de inversión, Corporativos incorporados al TMec, corresponsales extranjeros en México’