AMLO destaca el trabajo del gobierno de reynosa en su visita a la frontera tamaulipeca.

En Tamaulipas, sin temor a equivocarme, en la gira que llevó a cabo el presidente de México por Nuevo León y Tamaulipas la más beneficiada con la visita del mandatario políticamente hablando, fue la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz quien fue destacada por Andrés Manuel López Obrador como una extraordinaria servidora pública….

Lo anterior no pasó desapercibido, más en estos momentos en que se aproximan relevos importantes a nivel estatal y federal, por lo que esto bien podría haber sido un mensaje subliminal para el pueblo Tamaulipeco, de allí que esto ocupa como es natural temas en distintos corrillos en los municipios de la entidad en donde se dice que la gubernatura de Tamaulipas podría seguir en manos del PAN….

López Obrador dijo: ’Quiero agradecer de una manera especial todo el apoyo de la presidenta municipal de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, una extraordinaria servidora pública, muy buena presidenta municipal, es un reconocimiento que le hacemos desde el gobierno federal por su apoyo y cooperación para realizar estas obras’.

Pese a que la alcaldesa Maki Ortiz ha sido vapuleada constantemente desde los inicios de su administración, su popularidad entre la población de Reynosa es excelente, y con estas palabras dadas por el presidente de México a su contraria de partido, sus bonos subieron de gran manera, lo que le podría traer enemistades dentro del mismo PAN debido a los proyectos que han trascendido….

Sobre los soñadores ex priistas de MORENA San Fernando, hasta el momento no sabemos si AMLO se dio por enterado que allí andaban y si la cercanía que aseguran tienen con el presidente de México es verdad, habrá que esperar a ver sus declaraciones ya que el trabajo que estos realizan es más mediático que de acercamiento a la ciudadanía…. Por hoy es todo, ¡hasta la próxima!