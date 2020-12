AMLO dice que el uso del cubrebocas no es indispensable para evitar contagios de COVID-19,

Retomado de Reporte Indigo

Noemí Gutiérrez





Dic 2, 2020

portada post©

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que el uso del cubrebocas no es indispensable para evitar contagios de COVID-19, pese al llamado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que México se tome en serio la pandemia y espera que los líderes sean ejemplo.





En el salón Tesorería de Palacio Nacional, el primer mandatario señaló que, de acuerdo a lo que le han explicado y recomendado los especialistas, lo mejor es la sana distancia y cuidarse.



Me dice el doctor Hugo López-Gatell, que es el que me orienta, y el doctor Alcocer, que no es indispensable, que hay otras medidas. Lo mejor es la sana distancia y cuidarnos.



- AMLO



Presidente de México



’Recordar a todos que nos cuidemos más que las imposiciones de no salgas, quédate en tu casa, actúa de esta forma u otra, no a las medidas coercitivas’, expuso.



’Hay mucha información de lo que se debe de hacer, eso es lo que hago, voy a las giras y no hay mítines. Tengo que subir el vidrio y a mis adversarios no les gusta nada lo que hacemos, todo mis medidas, mi precaución’, aseveró