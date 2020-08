AMLO dio el banderazo del regreso a clases a distancia para el ciclo escolar 2020-2021, mediante difusión por televisión

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

LUNES, 24, AGOSTO, 2020, 13:38 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO







El presidente Andrés Manuel López Obrador dio el banderazo del regreso a clases a distancia para el ciclo escolar 2020-2021 mediante la difusión en televisión de contenidos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), para que los alumnos continúen con sus estudios.



En su conferencia de prensa en Palacio Nacional, el Mandatario rindió un minuto de silencio y aplausos por los docentes que fallecieron a causa de este virus, y la pandemia por covid-19.



UN MILLON DE ESTUDIANTES VUELVEN A CLASES



El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, afirmó que a pesar de la contingencia sanitaria "México no se dejó vencer y hoy inicia ciclo escolar a distancia". El funcionario explicó que con estos nuevos contenidos se pretende que no haya ’niños incorruptibles".



"México no se rindió, concluyó satisfactoriamente el ciclo escolar y hoy iniciamos a distancia el ciclo escolar 2020-2021; somos una gran nación y un gran pueblo, no nos rendimos ni ponemos en riesgo la salud de nuestros niños; somos un gran México que hoy empieza el ciclo escolar con todo el entusiasmo de aprender", dijo Esteban Moctezuma.





La SEP recordó que en el nuevo ciclo escolar que comienza este lunes tendrá contenido sobre vida saludable y formación cívica y ética. En la ceremonia, una escolta integrada por siete menores de una secundaria participó en la ceremonia en el salón Tesorería.



El Ejecutivo federal, agradeció a docentes, padres de familia, y medios de comunicación por el apoyo para iniciar este ciclo escolar 2020-2021 a distancia.



’Formalmente dejar inaugurado este nuevo ciclo escolar agradeciendo a las mamás y papás que nos van a ayudar a hacer posible el reinicio de las clases’, expresó.



LA ONU PODRA INTERVENIR EN CASOS DE DESAPARICION FORZADA



El Ejecutivo federal informó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) podrá intervenir "sin ninguna limitación" en casos de desaparición forzada en el país, ya que "esto no se había aceptado por parte de México".



El Mandatario explicó que enviará hoy al Senado el documento de aprobación del Ejecutivo para esta nueva facultad al organismo internacional "en todo lo que es desaparición de derechos humanos".



INVESTIGACIONES POR ESTOS HECHOS

CONTINUAN ABIERTOS



A 10 años del asesinato de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el presidente afirmó que las investigaciones por estos hechos continúan abiertas asegurando que "ahora no se protege a nadie, no hay impunidad".



"Son hechos muy lamentables, en efecto fue una masacre hace 10 años de migrantes y tenemos que seguir con la investigación", enfatizó.





El 21 de agosto del 2010, un grupo de migrantes buscaba llegar a Estados Unidos, pero antes de ingresar a territorio extranjero, se planeó que pasarían a un poblado de Tamaulipas para dormir y descansar.



Sin embargo, horas más tarde tres vehículos interceptaron la unidad donde viajaban, y de ésta descendieron hombres armados, quienes los amenazaron y los hicieron subir a sus unidades.



De ahí, los trasladaron a una casa o bodega en el ejido ’El Huizachal’ a 22 kilómetros de la cabecera municipal San Fernando, donde fueron amenazados -posiblemente para hablar a sus familiares y pedir su rescate- y posteriormente ofrecer trabajar para ese grupo criminal, situación al que se negaron y fueron asesinados.