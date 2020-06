AMLO el mejor presidente en muchísimos años: Damián Alcázar

www.guerrerohabla.com

Ciudad de México. 02 de junio del 2020. Damián Alcázar exhortó a los «pusilánimes, cobardes, resentidos, corruptibles» que crean las fake news que no lo metan en «sus cosas».



A través de un vídeo difundido den redes sociales, el actor reafirmó su voto por Andrés Manuel López Obrador, al que consideró el mejor presidente México .



«¡Yo voté por López Obrador y sigo pensando que ha sido el mejor presidente en muchísimos años, ha hecho lo que ningún otro ha hecho por el pueblo mexicano», asentó.



El protagonista de La Ley de Herodes, criticó a aquellos que no son capaces de reconocer la realidad de México y que se «arrepienten» de haber votado por López Obrador.



«Si no son capaces de reflexionar sobre qué país tenemos y sobre la gente que vive en este maravilloso país, es asunto suyo, pero a mí no me metan (…) yo sigo apoyando a nuestro presidente».



Les sugirió que sean ellos, los opositores al gobierno de la Cuarta Transformación, quienes suban fotos donde registren su decepción con respecto a la gestión de AMLO, pero que a él no lo incluyan.